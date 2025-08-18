Gemelas Cueva hacen el 2-3 en trampolín 1m de los Juegos Panamericanos Jr

Este lunes, Mía y Lía Cueva compitieron de manera individual en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, y lograron contribuir a la causa de la delegación mexicana, tras ganar plata y bronce, respectivamente, en la prueba de trampolín 1m femenil.

Luego de hacer su aparición en el evento multideportivo juvenil el pasado sábado y subir a lo más alto del podio para proclamarse campeonas en el sincronizado 3m, las gemelas tuvieron que separarse para demostrar su talento en lo individual y consiguieron que México llegara a las 71 medallas en la capital paraguaya.

De las dos hermanas, quien tuvo un arranque más fuerte fue Mía, quien desde los saltos iniciales estuvo rondando por el primer lugar. Sin embargo, tuvo que remontar algunas posiciones porque llegó a estar hasta el sexto peldaño, pero sus últimas ejecuciones le valieron para asegurar la plata.

En el caso de Lía, fue una situación similar, pero ella sí estuvo más alejada de poder acariciar el liderato de la competencia. Aunque, quedó detrás de su gemela para obtener el bronce y darle a México una medalla más en esta disciplina.

Finalmente, tras cinco rondas, Mía se quedó con el segundo peldaño al acumular 267.95 unidades, a escasos puntos del sitio de honor que fue ocupado por la estadounidense Sophia Verzyl, quien se colgó el oro con 270.40; en tanto que, Lía totalizó 261.45 para completar el podio.

A las hermanas aún les queda una prueba en la que podrían volver a demostrar su poderío, ya que este martes 19 de agosto buscarán reafirmar su talento en la final de trampolín 3m individual. Dicha prueba, comenzará a las 15:35 horas, tiempo del centro de México.

ESPECIAL.

SV