Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 19 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 19 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Vélez Sarsfield vs Fortaleza SC | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Racing Avellaneda vs Peñarol | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

São Paulo vs Atlético Nacional | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 19 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fluminense vs América de Cali | 18:30 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

