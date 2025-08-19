Martes, 19 de Agosto 2025

Futbol hoy 19 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 19 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 19 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Vélez Sarsfield vs Fortaleza SC | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Racing Avellaneda vs Peñarol | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • São Paulo vs Atlético Nacional | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 19 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Fluminense vs América de Cali | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

