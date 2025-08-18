Charros de Jalisco por el pase a la final contra Unión Laguna

Luego de una serie de suspenso ante los Sultanes de Monterrey que se definió hasta el séptimo juego, los Charros de Jalisco lograron mantenerse con vida en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol, contra todo pronóstico y metiéndose como el caballo negro a las semifinales. Sin embargo, ahora tendrán otro reto más que significativo: tratar de eliminar a Algodoneros de Unión Laguna para meterse a la final de zona.

La novena comandada por Benjamín Gil tuvo que mostrar resiliencia y mucho corazón en el primer playoff. Porque, a pesar de haber iniciado ganando tres juegos consecutivos que acercó a Jalisco a la posibilidad de barrer al líder, de un momento a otro, los titubeos comenzaron y Monterrey consiguió tres victorias al hilo que pusieron en jaque a los Charros.

Para fortuna de los albiazules, en el séptimo compromiso frente a Sultanes, Luis Payán firmó una tarde de inspiración con una gran actuación sobre la lomita. El pitcher abridor fue uno de los principales encargados de blanquear a la ofensiva rival para gestar un importante triunfo de 6-0 y sellar el pase de Jalisco a la siguiente ronda.

Tras dejar atrás a un conjunto que parecía invencible, el camino no parece ser más asequible para los Charros, ya que les tocará enfrentar a otra escuadra que, en el papel, luce sumamente poderosa. Unión Laguna consiguió derrotar a los Toros de Tijuana, el sublíder en el rol regular, por 4-2 para clasificarse a las series de zona.

Los Algodoneros comenzaron perdiendo ante Tijuana, sin embargo, recompusieron su paso para levantarse y, en el juego que les cedió la oportunidad de avanzar, le propinaron una paliza de 11-6 a los fronterizos.

A Jalisco se le presenta otra oportunidad de oro para demostrar que no es ninguna víctima y repetir la dosis. Sobre todo, porque Unión Laguna registra un ligero dominio sobre él, puesto que, en las nueve ocasiones que se midieron en el rol regular, los del norte del país se quedaron con dos series, una de ellas con barrida incluida y obtuvieron seis victorias por tres de Charros.

La aventura de semifinal comenzará este miércoles 20 y jueves 21 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Revolución; en tanto que, el estadio Panamericano será escenario de los juegos 3 y 4 los días sábado y domingo a las 18:00 y 17:00 horas, respectivamente. En caso de ser necesario, el quinto duelo también se realizará en el inmueble de Zapopan.

Días de partido entre Charros y Unión Laguna

Juego 1 | Miércoles 20 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

Juego 2 | Jueves 21 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

Juego 3 | Sábado 23 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 | Domingo 24 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 | Lunes 25 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 | Miércoles 27 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*Juego 7 | Jueves 28 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

SV