Swiatek derrota a Paolini y rompe su "maldición" en Cincinnati

La polaca Iga Swiatek se alzó con el título del WTA 1000 de Cincinnati al derrotar 7-5 y 6-4 a la italiana Jasmine Paolini.

Swiatek ha ganado los seis encuentros directos contra la italiana, perdiendo solo un set en esos partidos.

Paolini, séptima favorita, comenzó con una ventaja de 3-0 en el primer set, pero Swiatek, tercera preclasificada, remontó para ponerse por delante 5-3. La italiana rompió el servicio para igualar 5-5, pero la polaca consiguió la victoria del primer set en 56 minutos.

El octavo ace de Swiatek en el partido le dio una ventaja de 5-3 en el segundo parcial. Paolini rompió el servicio dos veces en el segundo set y estuvo 5-4, pero Swiatek logró cerrar el partido para alzarse con su título número 24 de individuales en su carrera.

“Jugar tan bien aquí en Cincinnati, en pistas tan rápidas, donde siempre me fue difícil, es un gran refuerzo de confianza”, dijo. “Hubo que convencerme un poco de jugar de manera diferente a la que tenía en mente, así que estoy muy feliz con el proceso que tuvimos, todo encajó”.

No había logrado avanzar más allá de las semifinales en sus seis apariciones anteriores en este torneo. En 2023 y 2024 perdió en semis ante las eventuales campeonas Coco Gauff y Aryna Sabalenka, respectivamente.

Paolini es la primera mujer italiana en llegar a la final en Cincinnati. Desde que fue clasificada en el torneo en 2023, ha llegado a dos finales de individuales de Grand Slam, ha ganado un título de dobles de un torneo grande y una medalla de oro olímpica.

¿Vaticinio para el US Open?

En los dos últimos años, tanto los campeones masculinos como femeninos del Abierto de Cincinnati han ganado el US Open, el último Grand Slam del año que arranca el domingo.

