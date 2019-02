Tras declaraciones sobre Chivas, Ambriz asegura que Macías no volverá a hablar

Ignacio Ambriz, técnico de León, anunció que José Juan Macías no volverá a hablar ante los medios de comunicación.

El delantero ha dado entrevistas en donde comenta su mala convivencia en el vestuario de las Chivas, además de criticar a los directivos del Rebaño. Macías resumió su relación con el Guadalajara asegurando que "no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano".

Ambriz, en rueda de prensa, anunció la medida. "José Juan no vuelve a hablar, es un hecho. Cuando hay chavos que comienzan a sobresalir generalmente me niego a que se presenten ante la prensa, esta vez lo dejamos así, pero ya no más".

"Si hay que ofrecer disculpas se harán y punto".

El técnico agregó que lo que hizo el delantero, "es cosa de la inexperiencia, es algo que le sucede a los jóvenes. Pero ya pasó, se habló con él y ya está. Si hay que ofrecer disculpas se harán y punto, hoy lo que quiero es que se hable de él por lo que hace en la cancha y no por lo que dice fuera de ella".

Macías ha anotado cuatro goles con la camiseta esmeralda del León y es el mejor anotador mexicano del Clausura 2019.

