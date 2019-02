El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano: JJ Macías

El delatero José Juan Macías reveló la manera en que vivió el ambiente del vestidor de Chivas, y afirmó que la atmósfera en el León, donde se encuentra a préstamo, es mucho más sana.

"El mexicano es el peor enemigo del mexicano. Imagínate un vestidor lleno de mexicanos donde a lo mejor un chavito está sobresaliendo; a lo mejor no gusta a los demás", dijo Macías en entrevista con Quiero TV.

Macías, de 19 años, fue prestado al León por un año con opción a compra y el cambio le ha caído bien; el delantero suma cuatro goles en siete fechas del Clausura 2019.

"A mí no me pesa ninguna playera, he estado en Selección, en León, en Chivas y en todas puedo mostrar los goles que he hecho".

"Llegas a uno (vestidor) de extranjeros y todos tienen sus plus y sus contras, pero en el de extranjeros creo que he aprendido mucho porque no hay celos, no hay egos; con los extranjeros me llevo súper bien, creo que nos hemos entendido demasiado bien y ahí está el caso de mi compañero Mena", explica el jugador.

El préstamo de Macías ha generado descontento por parte de la afición rojiblanca ante la endémica falta de gol que padece Chivas, y el delantero dice querer aclarar los rumores que han surgido en torno a él.

En Silbatazo Inicial se revela el verdadero ambiente del vestidor de chivas ... entrevista exclusiva con JJ Macías ... por canal 10 @quierotv_gdl pic.twitter.com/oGPv0YTiDI — Aldo Arturo Gonzalez (@AldoArturoG) 21 de febrero de 2019

"Del otro lado sí aprendí muchas cosas, pero también es un vestidor muy tenso, aparte de la presión que se maneja en Chivas. Yo nací desde ahí, nací desde abajo y se han estado tocando temas que sí quiero dejar claros".

"A mí no me pesa ninguna playera, he estado en Selección, en León, en Chivas y en todas te puedo mostrar los goles que he hecho en Chivas y no me pesar. Sé lo que es jugar Clásicos, América, Atlas y a mis 17 años meter goles en Chivas, creo que no me pesa nada".

RR