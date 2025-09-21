Fernando Gago regresará al Estadio AKRON para medirse ante Chivas en uno de los duelos más esperados por la afición rojiblanca, después del gran dolor que dejó en los seguidores del Guadalajara tras su salida para dirigir a Boca Juniors en Argentina.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos cómo les ha ido a los anteriores entrenadores de Chivas cuando se enfrentaron al Guadalajara dirigiendo a otros equipos.

Este martes, Fernando Gago volverá a la casa de Chivas como director técnico del Necaxa, donde buscará mantener la racha positiva de los exdirectores técnicos del Rebaño Sagrado al enfrentarse a su antiguo equipo, ya que en los últimos diez años no han perdido un solo encuentro ante el Guadalajara.

De los cinco entrenadores que se han medido a Chivas después de su etapa con el equipo rojiblanco, ninguno ha perdido, pues registran tres victorias y tres empates, con un balance de nueve goles a favor de los exentrenadores y cuatro para el Rebaño Sagrado.

Veljko Paunović

El estratega serbio regresó al Estadio AKRON en el Torneo Clausura 2025, duelo en el que obtuvo un empate tras igualar 1-1 ante la afición rojiblanca, manteniendo la racha positiva de los exentrenadores frente a Chivas.

Víctor Manuel Vucetich

El "Rey Midas" dejó el banquillo de Chivas en el Torneo Apertura 2021 y, después de regresar a Monterrey en el Clausura 2021, volvió a enfrentar al Guadalajara y mantuvo la racha positiva de los exentrenadores al imponerse 1-3 ante el conjunto rojiblanco.

Luis Fernando Tena

El "Flaco" fue cesado de Chivas en el Torneo Apertura 2020 y, un año después, en el Guard1anes 2021, dirigiendo a Bravos de Juárez, se enfrentó al Guadalajara. En ese duelo aplicó la ley del ex y doblegó al Rebaño Sagrado 2-1 en territorio fronterizo.

Tomás Boy

El "Jefe" terminó su etapa en Chivas previo a un Clásico Nacional en el Apertura 2019, y fue hasta dos años después, en el Guard1anes 2021, cuando volvió a enfrentar al Guadalajara dirigiendo a Mazatlán, partido en el que obtuvo un empate 1-1 en el Estadio El Encanto.

Ignacio Ambriz

En el Clausura 2012, "Nacho" Ambriz renunció a su cargo como entrenador del Guadalajara tras una serie de malos resultados. Para el Apertura 2013, ya al frente de Querétaro, se midió nuevamente al Rebaño Sagrado en un duelo que Gallos Blancos ganó por marcador de 0-2.

