Cruz Azul 3-2 Juárez

Cruz Azul vivió una noche intensa en Ciudad Universitaria al vencer 3-2 al FC Juárez. El partido comenzó con ventaja tempranera gracias a Luka Romero, pero se complicó tras los contragolpes de Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio. La reacción celeste llegó con Gabriel Fernández y se consolidó con José Paradela. Con esta victoria, Cruz Azul asegura su séptima consecutiva en el Apertura 2025 y extiende a 19 su racha invicta como local. El equipo de Nicolás Larcamón se mantiene en la cima de la tabla.

Necaxa 1-0 Puebla

Los "Rayos" del Necaxa despertaron y consiguieron su segunda victoria del torneo al imponerse 1-0 a los "Camoteros" de Puebla en el estadio Victoria. Tras seis partidos sin triunfo, el triunfo brinda un respiro a Fernando Gago, quien había sido abucheado en los últimos encuentros de local. La única anotación llegó por un autogol de Franco Moyano, reflejando la poca creatividad y la crisis que atraviesan ambos equipos. Puebla seguirá en el fondo de la tabla con apenas cuatro puntos, mientras que la decisión de reemplazar a Pablo Guede con Hernán Cristante aún no logra revertir el mal momento de la Franja.

Mazatlán 1-1 Atlas

El Atlas rescató un agónico empate 1-1 frente a Mazatlán en el estadio El Encanto, evidenciando sus carencias y prolongando a 11 partidos su racha sin victorias entre Liga y Leagues Cup. Los rojinegros mostraron fragilidad defensiva y falta de contundencia, mientras Mazatlán dominó gran parte del encuentro, estrellando el balón tres veces en los postes y fallando un penal; Facundo Almada abrió el marcador al 86, pero un penal en tiempo de compensación permitió al delantero serbio empatar.

Xolos 5-0 León

El Estadio Caliente vibró con la goleada de los "Xolos" de Tijuana, que vencieron 5-0 a la "Fiera" de León, apagando cualquier reacción del rival. Frank Boya abrió el marcador al minuto 12, seguido por Jackson Porozo al 16, Rafael Inzunza al 29, Ezequiel Bullaude al 76 y Shamar Nicholson en los últimos segundos, sellando la contundente victoria. Con este triunfo, Tijuana logró su cuarta victoria del Apertura 2025 y acumula dieciocho partidos consecutivos anotando. El próximo desafío de los "Xolos" será ante Santos Laguna, mientras que León recibirá a Mazatlán, dejando un cierre impactante para la jornada del viernes en la novena fecha.

Pachuca 0-2 Querétaro

Querétaro sorprendió al vencer 2-0 a Pachuca, que acumula cinco partidos sin ganar en el Apertura 2025. Santiago Homenchenko convirtió un penal al minuto 11 tras una falta sobre Lucas Rodríguez, aplicando la "Ley del ex", y Jhojan Julio cerró el marcador con un contragolpe antes del descanso. Pachuca intentó reaccionar con Enner Valencia y Kennedy, pero no logró concretar. Con esta victoria, Querétaro suma su segunda del torneo y celebra un triunfo destacado en terreno rival.

Pumas 1-1 Tigres

Los Pumas empataron 1-1 con los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, desperdiciando varias oportunidades de gol y dejando una sensación de derrota. Aaron Ramsey falló un penal en la primera mitad, mientras que José Juan Macías abrió el marcador al 86', generando ilusión en la afición. Sin embargo, en la agonía del partido, Ángel Correa aprovechó un rebote tras la atajada de Keylor Navas y silenció a la afición auriazul, dejando a los locales con dos puntos perdidos y sin superar su primera prueba de fuego en el Apertura 2025.

Chivas 0-3 Toluca

Se acabó el encanto para las Chivas, que tras el empate frente a Tigres, fueron humilladas en casa por Toluca, cayendo 0-3 en el estadio Akron. Paulinho abrió el marcador al 21', seguido por un cabezazo de Jesús Gallardo al 25', y Alexis Vega cerró la goleada con asistencia y gol, brillando frente a su exequipo. La situación rojiblanca empeoró con las expulsiones de Fernando González al 50' y Bruno Méndez al 70', mientras Javier Hernández no logró aportar. Con esta victoria, Toluca hiló su tercera consecutiva y se consolida en los puestos importantes, mientras las Chivas regresan a su realidad.

Monterrey 2-2 América

Monterrey dejó vivir al América y lo pagó caro, pues tras ir ganando 2-0 al descanso con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, los capitalinos remontaron en la recta final con tantos de Rodrigo Aguirre (82') y Ramón Juárez (89') para rescatar el empate 2-2 en el estadio BBVA. La Pandilla desaprovechó su ventaja frente a un América que, pese a las bajas de Henry Martín, Jonathan dos Santos y la duda de Álvaro Fidalgo, mostró carácter en la segunda mitad.

Santos 1-4 Atlético San Luis

Así queda la tabla general tras la Jornada 9

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 23 2 Monterrey 22 3 Toluca 19 4 América 18 5 Xolos 16 6 Tigres 16 7 Pumas 13 8 Pachuca 13 9 Juárez 12 10 León 11 11 Atlético San Luis 10 12 Necaxa 9 13 Chivas 8 14 Santos 7 15 Mazatlán 7 16 Atlas 7 17 Querétaro 7 18 Puebla 4

SV