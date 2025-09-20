A 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una ceremonia cívica en la Plaza de la Solidaridad, donde rindió homenaje tanto a las víctimas de aquella tragedia como a los miles de ciudadanos que se organizaron espontáneamente para ayudar en medio del desastre.

En su mensaje, Brugada recordó la magnitud del suceso, que marcó un antes y un después en la historia de la capital. “Hoy hace 40 años nuestra urbe vivió una de las tragedias más grandes de sus 700 años de historia”, afirmó al referirse a las entre seis mil y diez mil personas que perdieron la vida.

La mandataria destacó que, pese al dolor, la sociedad capitalina mostró una fuerza ejemplar al salir a las calles, organizar brigadas, formar cadenas humanas y remover escombros para salvar vidas. “La fuerza sísmica encontró su contraparte en la fuerza solidaria del pueblo”, expresó en un discurso que apeló a la memoria colectiva.

Brugada reconoció a los jóvenes universitarios que se movilizaron en busca de autonomía y justicia social, a las mujeres que visibilizaron desigualdades laborales y a los grupos de rescatistas conocidos como “topos”, quienes se convirtieron en símbolo de compromiso y entrega. “Ese espíritu de unidad nos recuerda que siempre hemos sido capaces de levantarnos juntos”, apuntó.

También evocó el sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó nuevamente a la Ciudad de México. Recordó que más de 22 mil viviendas fueron reconstruidas en la administración pasada y aseguró que el resto de los trabajos de rehabilitación corresponden a su actual gestión.

La jefa de Gobierno subrayó que los aprendizajes de ambas emergencias han fortalecido la capacidad de prevención y respuesta de la capital. Mencionó la creación de instituciones especializadas en gestión de riesgos, la capacitación permanente de brigadas y la incorporación de tecnología para la alerta temprana como avances que hoy protegen a la ciudadanía.

En la parte final de su discurso, Brugada pidió un aplauso para los socorristas, bomberos, trabajadores de Protección Civil, paramédicos del ERUM, personal hospitalario, policías y sociedad civil organizada. “A todo el gran pueblo que hace años salvó al pueblo y que lo sigue salvando”, dijo.

El acto conmemorativo, realizado en un lugar emblemático erigido tras el terremoto de 1985, reafirmó la importancia de la memoria histórica y de la cultura de prevención. Clara Brugada sostuvo que el mayor legado de aquellas jornadas es la solidaridad que distingue a los capitalinos frente a la adversidad.

