Toño Rodríguez destaca madurez en su regreso a Chivas

Agradeció a su familia el apoyo que le ha dado, sobre todo en el año que “comió” banca cuando estuvo en el León y en los Xolos.

Esa fuerza familiar le ayudó al portero José Antonio Rodríguez a soportar ese pasaje oscuro del cual se dice orgulloso, porque le dio la vuelta, renació de sus cenizas y regresó a Chivas por la puerta grande tras su paso por Lobos BUAP.

“Cambié muchas áreas de mi persona que tenía que ajustar. Dejé de ser Toñito para ser Toño. Tenía que dejar a un lado las cosas de niño para hacer las cosas de hombre, hacerme cargo de mi trabajo, hacerme cargo de mi persona y me mantuvo en pie Dios, mi familia y el trabajo. Piqué piedra hasta que la rompí, busco una nueva montaña que escalar, un nuevo reto y ahora lo tengo, para lo cual estoy listo”.

Rodríguez precisó que cometió algunos errores al tener satisfacciones deportivas, porque a sus 20 años había vivido éxitos en Selecciones inferiores: campeonato en Toulon, campeonato olímpico, tercer lugar en Colombia y, además, era el arquero titular de Chivas.

Toño no procesó como se debía lo que trae el éxito. “Me hubiera gustado que fuera una historia de hadas, que aquí hubiera permanecido, pero el año que no jugué en León y en Xolos me ayudó a valorar mucho mi carrera. Lo mejor que me ha pasado es haberme ido para madurar, tuve un crecimiento importante. Los golpes fueron necesarios y tuve sacudidas como persona y profesional”.

Agradecido con Peralta

Oribe Peralta ya entrenó ayer con Chivas, jugador al que llevarán de menos a más en su trabajo físico para tenerlo cuanto antes entrenando al parejo del plantel, lo cual será vital para tener un funcionamiento óptimo con el equipo, y Rodríguez aplaudió la llegada del goleador nacional.

“Le da mucho (al equipo). Gracias a dos goles de Oribe me colgué dos medallas de oro, una en Olímpicos (Londres 2012) y otra en Panamericanos (Guadalajara 2011). Sé el tipo de jugador que es, la persona que es y soy el primero en abrazarlo y decirle ‘bienvenido, carnal’”, señaló el custodio de la portería tapatía.