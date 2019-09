Tomás Boy está feliz con la competencia interna en Chivas

Lo ideal es que no hubiera tenido lesionados, que los refuerzos arribaran en tiempo para realizar la pretemporada, pero eso no siempre se da en el futbol y lo entiende el técnico de Chivas Tomás Boy, quien está feliz con la respuesta que actualmente tienen sus dirigidos, porque poco a poco va recuperando a sus soldados.

Michael Pérez todavía no está listo de la lesión que sufrió, pero ha respondido muy bien Alan Cervantes, así que al “Tortas” le costará regresar a la titularidad, como también al central Hiram Mier, porque Antonio Briseño ha hecho las cosas excelente.

A Boy le gusta que su cantera esté respondiendo, porque Gilberto Sepúlveda entró debido a la lesión de Oswaldo Alanís, a quien le costará mucho trabajo recuperar ser estelar, pues el novato está en plan grande, hasta ahora con nivel de excelencia en sus primeros dos encuentros en la Liga MX.

A Alexis Vega, el técnico le da consejos de cómo debe actuar para potencializar más sus cualidades, porque si algo le gusta a Boy, es la explosión que tiene en corto.

“Me agrada, me gusta que llegue más, que participe cuando no está y que no hay balón de por medio. Este tipo de cosas nos harán que nuestro ataque sea más fuerte, nos otorga más variantes y a veces la alternativa del pase filtrado se dificulta con el estilo de este equipo. Ahora estamos bien, la competición está dura”.

Al entrenador le ha gustado la dinámica que muestran sus elementos, está recuperando el nivel de algunos en el momento exacto, porque se viene la etapa definitoria del torneo y todos quieren jugar, por ejemplo, Josecarlos Van Rankin ha peleado su regreso al cuadro titular, pero Jesús Sánchez está en gran momento.

“Josecarlos ha hecho trabajos fantásticos, pero debe esperar. Son cosas que a veces le pasan al entrenador, hubiera estado mejor en el arranque del torneo, pero bueno, así es esto”.

El “Jefe” precisó que las posiciones están peleadas, lo cual eleva el nivel futbolístico grupal y aquellos que salieron por alguna causa del equipo titular, deberán ser pacientes, porque será lo más justo posible de acuerdo a como trabajan y puso como ejemplo a “Chapito”.

"Jesús Sánchez regresó buenísimo, se tardó un año y tres meses en poder jugar bien. Son cosas muy satisfactorias en el plano de entrenador”.

Chivas enfrentará a Morelia este viernes 20 de septiembre a las 21:00 horas, en el marco de la fecha 10 del Apertura 2019 de la Liga MX.

AJ