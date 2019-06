Tomás Boy está feliz con Oribe Peralta

Para Tomás Boy, Oribe Peralta es el mejor delantero mexicano en los últimos 10 años.

El director técnico del Guadalajara se dijo contento por la llegada de uno de los refuerzos que solicitó, el delantero Oribe Peralta. El timonel considera que el ariete llegará a aportar lo que pocos en el equipo, ya que su experiencia y capacidad serán de gran ayuda. A la vez, Tomás Juan enfatizó que la llegada del ex americanista se ha satanizado mucho entre los aficionados y un sector de los medios de comunicación.

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años, ¿cómo estoy? Debo estar contento, es una gran adición, con un historial tremendo, es mexicano y el mercado de Chivas es muy corto, sólo tiene uno, no tiene la posibilidad de los demás equipos, entonces está demasiado satanizado el asunto, no lo entiendo. Estamos agregando un tremendo jugador, el sólo ganó la medalla olímpica, nos va ayudar bastante, tiene experiencia y es ganador”, dijo Boy Espinoza.

Para el estratega, la llegada de Peralta al Guadalajara es quizá la mejor adquisición que pudo haber hecho la directiva, sabiendo el tipo de jugador que es el delantero oriundo de Torreón.

“En este momento es un delantero fantástico que no ha perdido nada, es un profesional, su estado físico es inmejorable, ya hizo los exámenes y está listo y quiere estar aquí, eso es importante, quiere estar aquí y no es de dinero, quiere estar en este proyecto y eso se lo deben valorar. Como mexicanos no es fácil encontrar jugadores”, siguió.

El DT del Guadalajara dijo que espera que su directiva le firme por lo menos a un jugador más, que bien podría ser Antonio “Pollo” Briseño y con esto, quedar cerrado el plantel que buscará salvarse del descenso lo antes posible y volver al protagonismo.

“Van tres (refuerzos) y son de inmensa calidad. Mi directiva y yo hicimos un plan donde cada jugador que llegue a Chivas tiene que mejorar al equipo y las tres incorporaciones con su calidad, lo mejoran de inmediato; quizá haya otra, no sé, la directiva está trabajando duro para otra, porque no queremos padecer lo de estas cuatro temporadas y es importante tener gente que valga la pena y sepa lo que nos jugamos todos”, comentó Boy Espinoza.

Hoy presentan al “Hermoso” refuerzo

En cuanto llegó a la ciudad, Oribe Peralta acudió a pruebas médicas de rigor. LIDERES DEL REBAÑO

La directiva tiene todo listo para presentar a su refuerzo de lujo para los próximos cuatro torneos, Oribe Peralta, celebración que se llevará a cabo en las instalaciones del estadio rojiblanco a las 14:00 horas, en la cual estará presente José Luis Higuera, Mariano Varela y hasta el momento, se tiene previsto que también el técnico Tomás Boy.

Boy se reunió ayer con Peralta para charlar sobre su llegada al equipo, de igual manera la directiva aprovechó su salida de las pruebas físicas y médicas para platicar con él.

Peralta pasó sin problema alguno las pruebas médicas de rigor con Chivas y harán un protocolo similar al de otros jugadores, emulando la firma.

En cuanto aterrizó, Peralta fue llevado a la clínica de Rafael Ortega, donde realizó pruebas médicas y estuvo poco más de tres horas.

A Boy le reportaron que todo estaba perfecto con Oribe y el técnico aseguró que le pondrá trabajos especiales en lo físico.

“El reporte que tengo es que salió perfectamente después de su lesión, me pone contento. Ojalá se integre rápido porque tendrá que hacer un trabajo (especial en lo físico para ponerse al parejo del equipo)”.

El DT pidió paciencia para que Peralta se ponga a tono físico ya que el equipo le lleva tres semanas de trabajo y tendrá que alcanzarlos a marchas forzadas.

En el esquema del timonel, Peralta será titular y pieza clave del Rebaño para el Apertura 2019.

Sin Huerta ni Martínez

Tomás Boy enfatizó que jugadores como César Huerta y Sebastián Martínez no formarán parte del primer equipo del Guadalajara, ya que a pesar de haber sido convocados a pretemporada, todavía les falta formación.