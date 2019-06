Ahora Chivas es mi familia: Oribe Peralta

Oribe Peralta, nuevo refuerzo de Chivas, se refirió al equipo como su nueva "familia" y prometió trabajar para la institución a pesar de llegar al Rebaño luego de pasar cinco años en América, rival histórico del club rojiblanco.

"A mí me enseñaron que mi primer equipo era mi familia, entonces la tenía que defender como tal. Ahora estoy acá y voy a hacer lo mismo por esta playera, voy a defenderlos como tal porque ahora ellos son mi familia", dice Peralta en un video difundido por Chivas a través de sus redes sociales.

"Puedo transmitirle mucho a los jugadores e inspirarlos a que vuelvan a la esencia"

El delantero de 35 años se muestra consciente del peso mediático de su contratación, que lo coloca en el centro del huracán en que se ha convertido el Guadalajara.

"Es una motivación para mí el llegar aquí a mis 35 años, que se me considere como un referente, porque sé que la exigencia va a ser al límite y sé que me van a exigir cada vez más a mí y si los resultados no van bien la culpa va a ser mía. Asumo todo eso que viene con esta decisión".

"Estoy convencido de que me va a ir buen, de que el equipo lo están armando para que pueda ser campeón", agrega el delantero.

El jugador entrevé uno de los roles que jugará en Chivas: mentor en un equipo que se caracteriza por su talento joven, pero muchas veces carente de foco.

"Siempre les digo (a los jugadores) que recuerden por qué empezaron a jugar futbol. Al final, todos jugaban por diversión y porque les gustaba hacerlo, pero llega un momento en que se te olvida el porqué haces algo y creo que parte de ahí todo; siempre tienes que volver a las bases, volver a lo que tú eres para potencializar todo".

Peralta recordó también el pasado que lo ha unido de manera intermitente a Chivas hasta su llegada definitiva, que se hará oficial hoy miércoles a las 14:00 horas.

"Ésta sería mi tercera etapa con Chivas. Al principio estuve con Ruggeri, y luego fue lo de venir a reforzar en la Copa Libertadores en el 2005 y ahora esta nueva etapa en este nuevo reto".