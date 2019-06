Amaury e Higuera piden el doblete a Chivas

La dirigencia de Chivas que encabeza el vicepresidente deportivo Amaury Vergara, así como el director general José Luis Higuera, le han pedido al técnico Tomás Boy que no solamente salve al equipo del descenso, sino que le han solicitado de acuerdo al equipo que le están armando, que vaya por el título, en doble partida, el Apertura 2019 y la Copa MX, aunque sea ya a un formato diferente al anterior.

El “Jefe” puntualizó con la llegada de Oribe Peralta su equipo se fortalece en la ofensiva, así que ningún jugador del ataque saldrá de la institución, porque tiene la palabra de la dirigencia de mantener la plantilla e incluso puntualizó, que habrá momentos en los que jueguen todos.

"Tendría que hablar bien de mi directiva porque está trabajando fenomenal, pero ha recibido muchos palos".

“Todos van a jugar juntos. Eso no lo sé (que se vaya un delantero para bajar nómina), pero no creo sinceramente. Quizá salga algún tipo de jugador pero no (importante o considerado elemental). Ninguno. De los que están en este momento, que terminaron la temporada anterior, en la zona donde va a venir Oribe Peralta, no porque tenemos dos campeonatos muy fuertes, la directiva quiere que ganemos los dos y necesito yo mucha gente”.

Lamentó Boy que la directiva esté siendo tan criticada por la contratación de Peralta. El entrenador no lo entiende, más cuando le están buscando cerrar los jugadores que pidió para que sin pretexto, pueda desarrollar el estilo de juego que desea y pelear por los dos títulos que le han solicitado.

“Estamos platicando con la directiva, tenemos buena comunicación y tendría que hablar bien de mi directiva porque está trabajando fenomenal, pero ha recibido muchos palos y ha estado trabajando muy bien en el equipo que se está conformando y podemos aspirar a muchas cosas”.

Boy confía ciegamente en el trabajo de Higuera, Amaury, Mariano Varela como director deportivo, para que lleguen elementos que faltan, como Torres Nilo, Erick Aguirre, entre otros que están en cartera todavía pero el que haya desaparecido el régimen de transferencias, ha retrasado todo.

RR