Tom Brady: El quarterback sale del retiro y anuncia su regreso a la NFL

Tras anunciar su retiro no hace mucho, Tom Brady uno de los mejores jugadores jugadores en la historia del futbol americano confirmó que volverá a los emparrillados, para continuar con su carrera profesional con los Buccaneers de Tampa Bay.

En aquella ocasión cuando el máximo ganador de Super Bowl hizo oficial la noticia de que no jugaría más, hizo que el mundo se paralizara, pues no se creía la decisión que había tomado el quarterback.

Al parecer Brady se arrepintió de esto, ya que a través de sus redes sociales hizo oficial su regreso, para así poder disputar su temporada 23 en la NFL y seguir haciendo historia.

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa", escribió en sus redes sociales.

En las últimas semanas, había muchos rumores sobre el entorno de Brady, algunos periodistas incluso aseguraban que iba a salir del retiro para jugar con los 49ers de San Francisco, equipo de su infancia. Al final sí salió del mismo, pero para regresar al equipo con el que hace un año se coronó campeón del Super Bowl.

