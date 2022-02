Luego de varios días de especulaciones, el quarterback más famoso y exitoso del futbol americano, Tom Brady, confirmó en una carta publicada en sus redes sociales que se retira de la NFL.

Así, de manera oficial, Tom Brady le pone fin a una carrera de 22 años y siete anillos de Super Bowl.

El pasado sábado 29 de enero, medios de Estados Unidos comenzaron a rumorar que Tom Brady había tomado una decisión respecto a su carrera y su futuro en la NFL. De acuerdo con el periodista Jason La Canfora, de CBS Sports, el legendario quarterback estaba a punto de anunciar su retiro, y la información posteriormente fue respaldada por Adam Schefter, de ESPN.

Después, la cuenta oficial de Twitter de la NFL también publicó al respecto, mientras que el agente de Tom Brady y él mismo lo negaban, sin embargo, este martes 1 de febrero ya se dio el anuncio que muchos esperaban.

Mediante una carta, el legendario quarterback de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, de 44 años, dice que le "ha encantado" su carrera en la NFL, pero que "ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".

TWITTER

"Siempre he creído que el deporte del futbol americano es una apuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso 100% de competencia, no tendrás éxito. Y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego", escribió.

"Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo"

"Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado"

"Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí. Pero, en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos".

Las noticias comenzaban a darse el pasado sábado, sin embargo, se tuvo que esperar hasta hoy martes que el propio mariscal de campo anunciara que dejaba el campo tras 22 años.

Fue el Super Bowl de 2021 el que sirvió para consagrar al portador del jersey número "12" como una leyenda: con siete coronas en 10 intentos se convirtió en el quarterback más ganador de todos los tiempos.

Vigente, más que nunca a sus entonces 43 años, Tom Brady eclipsó el récord del jugador más longevo en ser campeón del Super Bowl, y emuló a Payton Manning como los únicos mariscales de campo en ganar anillos con diferentes franquicias.

Hoy confirma que no va más y le dice adiós a la NFL.

