El mexicano Isaac del Toro se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte nacional, sorprendiendo a los aficionados con resultados sobresalientes en una disciplina poco popular entre los mexicanos: el ciclismo. Si quieres seguir su próxima aventura, aquí te compartimos los detalles de la competencia y dónde podrás verla en vivo.

Este domingo 17 de agosto, Isaac del Toro buscará una nueva victoria en la Clásica de Hamburgo 2025, una exigente prueba de ciclismo en la que intentará mantener su gran nivel y seguir sumando puntos en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

Con apenas 21 años, el bajacaliforniano volverá a competir tras coronarse en la Vuelta a Burgos hace apenas unos días, lo que lo coloca como uno de los favoritos para esta carrera. Actualmente, Del Toro ocupa la séptima posición en el ranking mundial de la UCI.

¿Cómo es la Clásica de Hamburgo?

La edición 28 de la Clásica de Hamburgo se correrá este 2025 sobre un recorrido de 207 kilómetros que va desde Buxtehude hasta Hamburgo, en Alemania. A diferencia de otras competencias, esta prueba presenta un trazado mayormente plano, aunque con una sección final exigente: un circuito de 41 kilómetros alrededor del río Elba, que se recorre tres veces. Cerca de la meta, los ciclistas enfrentarán una bajada con una inclinación de 107 metros, lo que podría ser decisivo.

¿Dónde ver EN VIVO la Clásica de Hamburgo 2025?

La carrera está programada para iniciar a las 06:00 horas (tiempo del centro de México) del 17 de agosto, y podrá seguirse en vivo a través de plataformas de streaming, específicamente en Claro Sports.

