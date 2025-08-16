Guillermo Ochoa podría regresar a la Liga MX con ESTE equipo

Con el Mundial 2026 a menos de 300 días de distancia, Guillermo Ochoa aún no tiene equipo y la competencia por la titularidad de la Selección Mexicana de futbol está al rojo vivo.

Sin embargo, de acuerdo con TUDN, un equipo de la Liga MX estaría interesado en hacerse de los servicios de Memo y darle el lugar para agarrar ritmo y competitividad de cara a la Copa del Mundo.

Se trata del Mazatlán, que actualmente tiene registrados a Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaráz y Ricardo Rodríguez como porteros.

La realidad es que aún no existen negociaciones entre el club y el portero y por ende, Memo aún no tiene definido su futuro.

Con 40 años, Ochoa busca el récord de ser convocado a seis Copas del Mundo. En Europa o en México, debería conseguir equipo para poder llamar la atención de Javier Aguirre.

¿Guillermo Ochoa pudo llegar a Chivas?

Recientemente, se ha dicho que Guillermo Ochoa busca con desesperación algún club de la Liga MX que se interese en integrarlo a sus filas después de que no renovó contrato con el AVS Futebol de Portugal y no ha sido del interés de otros equipos en Europa.

Incluso se ha llegado a especular que el portero surgido del América habría tenido contacto con directivos de varios clubes, entre ellos, los de Chivas, quienes supuestamente lo rechazaron debido a su historia con el equipo de Coapa.

Al respecto, el periodista Rafael Ramos dijo: "Sigue sin equipo, según las versiones que hay, Guillermo Ochoa ha sido ofrecido a todos los equipos, incluyendo al Guadalajara. Ha sido ofrecido y prácticamente cobrando nada, porque recordemos que es dueño de su carta, tiene toda la libertad para contratarse y porque quiere jugar la Copa del Mundo".

También Jesús Bernal, corresponsal de ESPN en Guadalajara, aseguró que el representante del arquero sí llegó a Verde Valle a pedir un lugar para él, pero Chivas se posicionó firme en que su único portero titular es y será Raúl "Tala" Rangel.

*Con información de SUN y ESPN

OF