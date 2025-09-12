Dentro de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el duelo Toluca vs Puebla aparece en la agenda del sábado. Se medirán un equipo que intenta meterse en el Top-4 de la clasificación contra el actual sotanero general. A continuación encontrarás el horario del partido, los canales de transmisión y el desempeño con el que ambos llegan a esta fecha.

Con 13 puntos acumulados luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, Toluca está en la pelea por los primeros puestos de la Tabla General y, aunque de momento se sitúa en la quinta posición, espera sumar tres puntos más y apretar su paso rumbo a la segunda parte del torneo.

Con su más reciente triunfo, luego de ganar de forma contundente al Atlético de San Luis (1-3), los dirigidos por Antonio Mohamed confían en sacar el resultado en su casa, en especial por la mala participación que han tenido los Camoteros en el torneo actual.

Puebla sigue sin conocer la victoria y ya sumó su cuarto partido perdido. En su más reciente encuentro, la Franja fue goleada por el Monterrey en casa (2-4) y sigue como sotanero.

Hasta el momento, la llegada de Hernán Cristante no ha mostrado un cambio en la estrategia del equipo angelino y lo único que ha conseguido es un tímido empate a cero contra Pumas en su primer juego al frente de la institución en la J6.

Si bien este es su tercer encuentro como estratega de Puebla, la afición está ávida de un buen resultado.

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 12 del Clausura 2025, cuando los Diablos se impusieron 0-3 de visitante.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca, Estado de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Toluca vs Puebla

Fecha y hora: Sábado 13 de septiembre, 21:00 horas

Sábado 13 de septiembre, 21:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV

