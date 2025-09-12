El partido Tigres vs León formará parte de las actividades del sábado dentro de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que de manera momentánea está clasificado entre los cuatro mejores, y otro que desea no salir de los primeros 10. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.Con diez puntos y noveno antes del inicio de la jornada, León contará con la presencia de sus tres jugadores más importantes: James Rodríguez, Rodrigo Echeverría e Ismael Díaz, su actual goleador.Por su parte, Tigres, cuarto de la Tabla General antes del partido, recupera a uno de sus elementos más influyentes, Jesús Angulo, quien recibió el alta médica luego de pasar tres meses fuera de las canchas. El defensa mexicano fue operado en mayo debido a una molestia en el menisco lateral de la rodilla izquierda.Aunque Angulo ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, su participación aún no está confirmada, y será decisión del director técnico Guido Pizarro si lo incluye en la convocatoria para este partido.El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF