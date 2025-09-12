El partido Tigres vs León formará parte de las actividades del sábado dentro de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que de manera momentánea está clasificado entre los cuatro mejores, y otro que desea no salir de los primeros 10. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

Con diez puntos y noveno antes del inicio de la jornada, León contará con la presencia de sus tres jugadores más importantes: James Rodríguez, Rodrigo Echeverría e Ismael Díaz, su actual goleador.

Por su parte, Tigres, cuarto de la Tabla General antes del partido, recupera a uno de sus elementos más influyentes, Jesús Angulo, quien recibió el alta médica luego de pasar tres meses fuera de las canchas. El defensa mexicano fue operado en mayo debido a una molestia en el menisco lateral de la rodilla izquierda.

Aunque Angulo ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, su participación aún no está confirmada, y será decisión del director técnico Guido Pizarro si lo incluye en la convocatoria para este partido.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Tigres vs León

Fecha y hora: Sábado 13 de septiembre, 19:00 horas

Sábado 13 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

