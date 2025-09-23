Toluca vs Monterrey, considerado para muchos como una final adelantada, es uno de los partidos que se jugarán este miércoles como parte de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Si quieres verlo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

Horario del Toluca vs Monterrey, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Estado de México. Está programado para comenzar a las 20:10 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Toluca vs Monterrey

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos conjuntos.

Cómo llegan Toluca y Monterrey a la Jornada 10

La jornada doble de la Liga MX ofrece uno de los mejores duelos del campeonato: los Diablos Rojos recibiendo a los Rayados en un partido donde el actual campeón se mide a uno de los planteles más caros.

Los dos equipos vienen de brindar buenas actuaciones: Toluca goleó 3-0 a las Chivas a domicilio y los de la Sultana del Norte exhibieron al América (aunque al final cedieron el empate 2-2) y traen una racha de 8 juegos sin derrota (7 victorias seguidas antes de la igualada de la jornada pasada).

En la tabla, los regios marchan detrás del líder Cruz Azul. Los de Domènec Torrent son segundo lugar con 7 triunfos, 1 empate, 1 derrota (20 goles a favor, 11 en contra), mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed son terceros con 6 victorias, 1 igualado y 2 perdidos (22 tantos a favor y 11 en contra). Por números no pueden estar más parejos.

En nivel de juego son de los clubes que mejor se han desempeñado a lo largo de la competencia. Monterrey ha tenido en los últimos minutos de varios partidos un descenso de su nivel que le ha valido algunas críticas a su técnico, y aunque la afición rayada quisiera ver siempre goleando a su equipo, eso no siempre se puede.

Toluca vs Monterrey EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Pocas críticas ha recibido el actual monarca del balompié nacional: los mexiquenses se han mantenido como uno de los principales aspirantes a la corona y en casa son prácticamente invencibles, y ese factor puede inclinar un poco la balanza a su favor en este compromiso de media semana.

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Miércoles 24 de septiembre Hora: 20:10 horas

20:10 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Caliente TV, Azteca 7, TUDN, Canal 5, ViX Premium

