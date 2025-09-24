David Benavidez, el origen de su apodo "El Monstruo" y la influencia de Mike Tyson

En los últimos días se ha hecho más latente la posibilidad de que Saúl "Canelo" Álvarez se enfrente al "Monstruo mexicano", David Benavidez, el actual Campeón Mundial Consejo Mundial del Boxeo (CMB) del peso semi-pesado que ha sido elogiado por el mismísimo Mike Tyson.

Después de que Canelo perdiera el título del campeón indiscutido del peso supermediano en Las Vegas, Estados Unidos, la prensa y los aficionados del boxeo han dado a conocer su interés por ver la pelea entre Benavidez y el tapatío. Ante esto, el estadounidense ha declarado que no se someterá a bajar de peso, a las 168 libras, para enfrentar al mexicano, pero que lo esperaría en las 175 y pondría en juego su título.

" Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar ”, declaró David Benavidez para The Ring. El potencial retador pareciera cansarse de esperar para enfrentar a Saúl Álvarez.

Lee también: David Benavidez pone condiciones a Canelo Álvarez para aceptar una pelea

Benavidez ha tenido un desarrollo destacado en el boxeo: ascendió a la división semipesada en 2024 y se adjudicó el título interino semipesado del CMB tras su victoria en Las Vegas contra Oleksandr Gvozdyk. Después obtuvo el título semipesado de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB) con otro triunfo por decisión unánime sobre David Morrell.

¿Por qué Mike Tyson apodó "Monstruo mexicano" a Benavidez?

Si bien Canelo Álvarez cuenta con una reconocida trayectoria en el deporte sobre el ring, también es cierto que ha evitado concretar una pelea con David Benavidez, y es el exboxeador Mike Tyson quien puede ofrecer una respuesta ante esta evasiva del mexicano.

Tyson realizó algunas entrevistas después del glorioso enfrentamiento de Benavidez —nacido en Phoenix, Arizona, hijo de José Benavidez, originario del estado de Guerrero— con Demetrius Andrade en 2023, y aprovechó para elogiar la forma de combate del joven que ha contabilizado destacadas estadísticas que lo convierten, según dijo, en uno de los boxeadores más temidos del deporte actual, en un " Mexican monster ".

En una entrevista con ESNews en 2024, Tyson declaró: " Me gusta [para que se enfrente] contra todos. [...] Oye, yo también tendría miedo de pelear con él si estuviera en esa división. Nadie tiene ni una sola oportunidad contra él, y hablo de hechos ".

Te recomendamos: Juan Manuel Márquez predijo los problemas de Canelo Álvarez ante Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF



