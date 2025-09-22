Lunes, 22 de Septiembre 2025

Calendario de partidos de la J10 del Apertura 2025

La J10 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno; estos son los enfrentamientos

Por: Oralia López

Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 10 (J10), una fecha doble que se disputará entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre. Los aficionados ya buscan el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos encuentros estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J10 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Chivas será el primer conjunto tapatío en entrar en acción el martes como local frente a Necaxa, mientras que Atlas jugará un día después como visitante contra Tigres en el Estadio Universitario.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J10 de la Liga MX en vivo

Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J10 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.

Calendario de partidos J10 Apertura 2025 - Liga MX

Martes 23 de septiembre

Puebla vs Pachuca

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Chivas vs Necaxa

  • Sede: Estadio AKRON, 19:07 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video

Juárez vs Pumas

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

León vs Mazatlán

  • Sede: Estadio León, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Miércoles 24 de septiembre

Cruz Azul vs Querétaro

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 18:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Tigres vs Atlas

  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

Toluca vs Monterrey

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 20:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, TUDN

Santos vs Xolos

  • Sede: Estadio TSM, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

San Luis vs América

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

Por si te interesa: Futbol hoy 22 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

