El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 10 (J10), una fecha doble que se disputará entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre. Los aficionados ya buscan el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos encuentros estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.La J10 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Chivas será el primer conjunto tapatío en entrar en acción el martes como local frente a Necaxa, mientras que Atlas jugará un día después como visitante contra Tigres en el Estadio Universitario.Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J10 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.Puebla vs PachucaChivas vs NecaxaJuárez vs PumasLeón vs MazatlánCruz Azul vs QuerétaroTigres vs AtlasToluca vs MonterreySantos vs XolosSan Luis vs América* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México