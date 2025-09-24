Mundial 2026 revela los nombres de sus mascotas: "Zayu" representará a México

El Mundial 2026 ya tiene mascotas oficiales y México estará representado por "Zayu", un delantero con la camiseta número "9" en color verde. La FIFA reveló hoy miércoles 24 de septiembre, a poco menos de un año de la justa, los nombres de los personajes que acompañarán la competencia organizada por México, Canadá y Estados Unidos.

Como en esta edición participan tres naciones sede, cada una tendrá una mascota propia. "Maple" representará a Canadá, "Zayu" a México y "Clutch" a Estados Unidos. Los tres fueron presentados en un video publicado en las redes sociales oficiales de la FIFA.

¿Quiénes son las mascotas del Mundial 2026?

"Maple", de Canadá, aparece como portero con el número "1" en color rojo.

"Zayu", la mascota mexicana, es delantero con el dorsal "9" y vestimenta verde.

"Clutch", representante de Estados Unidos, será mediocampista con el número "10" en color azul.

Aunque en el video no se observa claramente qué tipo de seres son, todo apunta a que se trata de animales antropomorfos, es decir, con rasgos humanos.

El Mundial de 2026, único en su tipo

El Mundial 2026 será especial, ya que por primera vez participarán 48 selecciones y será la primera edición en la que tres países compartan la organización de los partidos. El sorteo de la fase de grupos (que serán 12 con 4 equipos nacionales cada uno) se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D. C., mientras que la inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Con "Zayu" como mascota de México, los "embajadores" del Mundial 2026 aumentan las emociones de los aficionados del futbol internacional, en la cuenta regresiva hacia la justa más importante del próximo año, y donde nuestro país hará historia al ser el primero en recibir la fiesta por tercera vez en su historia.

Otras mascotas del Mundial de la FIFA

El sorteo del pasado Mundial 2022 no solo dejó sorpresas en cuanto a los grupos, sino también la revelación de la mascota oficial de aquella Copa del Mundo. Para sorpresa de los asistentes, apareció "La'eeb", una figura con forma de turbante blanco, con rostro, que representaba una prenda tradicional de Qatar, el país anfitrión del torneo. A diferencia de lo que muchos esperaban, no se trataba de un animal con características humanas.

La presencia de una mascota es una tradición en la Copa del Mundo desde que se introdujo con fines promocionales por primera vez en Inglaterra 1966. En esa edición debutó un león llamado "Willie". Cuatro años después, en el Mundial de México 1970, surgió "Juanito", un niño mexicano con uniforme y sombrero. Más adelante, en 1986, cuando el torneo regresó a nuestro país, la figura representativa fue "Pique", un chile jalapeño caracterizado como animación del evento.

Todas las mascotas de las Copas del Mundo

Mundial Inglaterra 1966: Willie.

Mundial México 1970: Juanito.

Mundial Alemania 1974: Tip and Tap.

Mundial Argentina 1978: Gauchito.

Mundial España 1982: Naranjito.

Mundial México 1986: Pique.

Mundial Italia 1990: Ciao.

Mundial Estados Unidos 1994: Striker.

Mundial Francia 1998: Footix.

Mundial Corea-Japón 2002: Ant, Kaz and Nik.

Mundial Alemania 2006: Goleo VI and Pille.

Mundial Sudáfrica 2010: Zakumi.

Mundial Brasil 2014: Fuleco.

Mundial Rusia 2018: Zabivaka.

Mundial Qatar 2022: La'eeb.

