Tigres vs Atlas es uno de los partidos que se jugarán el miércoles como parte de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que estarán dos equipos con realidades contrastantes. Para que no te lo pierdas, te damos el horario, los canales de transmisión y cómo verlo EN VIVO.

Horario del Tigres vs Atlas, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la Sultana del Norte. Está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Tigres vs Atlas

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Cómo llegan Tigres y Atlas a la Jornada 10

Ambos equipos llegan a este partido después de empatar en la fecha anterior. Por un lado, los Tigres de Guido Pizarro igualaron con los Pumas en tiempo extra con un gol de Ángel Martín, mientras que por el otro, la plantilla liderada por Diego Cocca igualó con Mazatlán al 90' +13 con la anotación de Uros Durdevic.

El último encuentro entre Tigres y Atlas se llevó a cabo en el Clausura 2025, en donde los de la Sultana del Norte salieron victoriosos con un marcador final de 2-1.

Hasta el momento, Tigres se encuentra en el sexto lugar de la Tabla General con 16 puntos, al igual que los Xolos de Tijuana; Atlas, por su parte, está en la decimosexta posición con 7 puntos.

Cabe destacar que Javier Aquino y André-Pierre Gignac, elementos indispensables de Tigres, quienes no estuvieron en el duelo contra Pumas por desgaste físico y lesiones, ya estarían presentes y listos para enfrentar a los zorros.

Tigres vs Atlas EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Universitario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Para este duelo, ambos anhelan conseguir los 3 puntos; con estos, los locales podrían recuperar un lugar dentro de los primeros puestos de la clasificación, y los visitantes podrían ir saliendo del sótano.

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Miércoles 24 de septiembre Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Calendario de partidos de la J10 del Apertura 2025

OF