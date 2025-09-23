Cruz Azul vs Querétaro forma parte de la agenda de partidos que se jugarán este miércoles dentro de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que La Máquina buscará mantenerse en la cima general al recibir a los Gallos. Aquí te contamos el horario, los canales de transmisión y cómo seguirlo EN VIVO.

Horario del Cruz Azul vs Querétaro, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la CDMX. Está programado para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Querétaro

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming, como ha ocurrido con gran parte de los duelos de esta jornada. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Cruz Azul y Querétaro a la Jornada 10

El cuadro que dirige Nicolás Larcamón, Cruz Azul, asumió el liderato tras el sufrido triunfo ante Bravos de Juárez, que se combinó con el empate de los Rayados del Monterrey.

Ahora, el cuadro de La Noria buscará seguir en la misma ruta rumbo a la décima corona, aún cuando el equipo pide calma y mesura ante el paso que ha tomado.

Larcamón empieza a disipar las dudas que había generado al inicio del torneo, logrando hacer de Cruz Azul un equipo competitivo, que empieza a borrar los errores que le han significado goles en contra.

Sin embargo, enfrente tendrá a un sorprendente Querétaro, que, a pesar de estar en los últimos lugares, tuvo un gran juego ante Pachuca, al que goleó 3-0 el pasado fin de semana.

Benjamín Mora, técnico de los Gallos Blancos, supo aprovechar la crisis que viven los Tuzos y le jugó con todo al frente, contrarrestando la respuesta de Jaime Lozano, quien no supo reaccionar ante el empuje visitante.

Querétaro deberá hacer algo más que contra los hidalguenses, pues el ahora líder tiene mayor poderío ofensivo. Mora tendrá que poner atención en sus jugadores, para que no se dejen llevar por un triunfo holgado, y planear como enfrentar a los dirigidos por Larcamón.

El partido será este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. En apariencia, los capitalinos no deberían tener muchas dificultades para superar a los queretanos, dada la diferencia de puntos y el nivel de juego de cada uno.

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Miércoles 24 de septiembre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium



