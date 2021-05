De cara a los que podrían ser sus terceros Juegos Olímpicos, la clavadista Alejandra Orozco quiere divertirse y disfrutar del gran momento por el que pasa, pues los últimos años le han enseñado que esa es la clave para poder trascender en el complicado mundo de su disciplina.

Fue este fin de semana cuando la tapatía consiguió la plaza a Tokio 2020 en compañía de Gaby Agúndez (plataforma 10 metros sincronizados femenil), y es por eso que este lunes ofreció una conferencia virtual en donde expresó sus sensaciones.

“Con mis primeros Juegos Olímpicos me explotó la cabeza en el sentido de cómo los disfruté, los viví, por el resultado y la medalla, fue un shock de tantas emociones y pensamientos para una niña de 15 años. En ese momento se me abrió el mundo, pero si algo me enseñó es que hay que vivir el momento, hay que disfrutar el hoy y lo que está pasando, porque no sabemos si podrá repetirse”.

"A veces ir en automático no nos deja valorar lo que hay alrededor"

“Por muchos años no le di el valor a eso, solía repetirme ‘es una competencia más’, pero en realidad debería de haberme propuesto aprovechar cada oportunidad, vivirla y sentirla para dar lo mejor. A veces ir en automático no nos deja valorar lo que hay alrededor. Valoré y viví todo lo que pasó en Londres, pero después me fui muy en automático. Esa es una enseñanza que me dejó Río 2016: por ir en automático no luché hasta el final, pero ahora trato de que cada día sume”.

Alejandra Orozco fue a sus primeros Juegos Olímpicos y consiguió una plata cuando apenas tenía 15 años de edad. En aquel momento compitió al lado de una leyenda como Paola Espinosa, pero ahora es Orozco quien deberá asumir el papel de referente junto a Gaby Agúndez.

Orozco y Agúndez consiguieron la plaza para México en la Copa del Mundo de Clavados que actualmente se está realizando en la ciudad de Tokio, Japón. En esta justa, la delegación nacional podría marcar la historia del deporte en el país, pues están a sólo dos plazas de contar con equipo completo por primera vez en la historia de los Olímpicos.

Para saber: las plazas que están pendientes para México son plataforma individual 10 metros femenil y trampolín tres metros varonil.

GC