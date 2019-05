Tigres y León, a confirmar

Con algunas sorpresas y un par de marcadores abultados, así fue como inició la Liguilla del futbol mexicano en su etapa de los Cuartos de Final, instancia en la que sólo se registró un empate dentro de las cuatro llaves hacia el título.

Tras el juego de Ida de sus respectivas series, los equipos que han tomado cierta ventaja en su afán de calificar a Semifinales han sido Necaxa, León y América. De estas tres escuadras, tanto esmeraldas como azulcremas fueron los que lograron dar un golpe de autoridad tras vencer con marcador de 3-1 a sus respectivos sinodales.

En total se marcaron 11 goles y la única serie que terminó igualada fue la de Pachuca contra Tigres, equipos que se midieron en la cancha del Estadio Hidalgo sin poder sacar una ventaja para el juego de Vuelta, mismo que se realizará hoy en una cancha del “Volcán”, donde la afición felina espera con ansias festejar un nuevo pase a Semifinales.

El líder

León está con pie y medio dentro de las Semifinales. MEXSPORT

Por su parte, esta noche también volverán a verse las caras el León y Xolos, es decir, el líder de la competencia contra el equipo que entró a la Liguilla como el último invitado. En este sentido, después del 3-1 en la Frontera Norte, cualquiera podría pensar que el juego está resuelto para los de El Bajío, pero serán los Xolos quienes tengan la última palabra.

Tigres Vs. Pachuca: la ventaja es felina

Luego de que salieran con el empate de la cancha del Estadio Hidalgo, los Tigres recibirán a Pachuca en el “Volcán” para intentar sellar su pase a las Semifinales del torneo. Los dirigidos por Ricardo Ferretti marchan como amplios favoritos en esta eliminatoria, pero frente a ellos tienen a una escuadra que suele complicarle la vida a los equipos regios.

Pese a que un autogol de Tigres les ayudó para no caer en el juego de Ida, este empate 1-1 no fue un resultado del todo favorable para Pachuca, pues ahora no hay un factor de desempate que los favorezca en este momento, ya que el gol de visitante y la posición en la tabla juegan del lado regiomontano tras el empate en la Bella Airosa.

Martín Palermo, timonel de Pachuca, vive su primera Liguilla desde su arribo al futbol mexicano, pero ahora, si es que desea seguir su camino rumbo a un posible título con los Tuzos, deberá eliminar a unos Tigres ávidos de revancha deportiva tras perder la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

André-Pierre Gignac

Aunque no pudo marcar en el juego de Ida en el Estadio Hidalgo, el delantero francés está a tres goles de ser el máximo romperredes en la historia felina.

Edwin Cardona

Los seis goles que el colombiano marcó en temporada regular ayudaron a que Pachuca pudiera colarse a la Fiesta Grande.

León Vs. Xolos: la Fiera hambrienta

El resultado de esta eliminatoria en el juego de Ida comprobó lo que la mayoría pensaba: este es, sin duda, uno de los enfrentamientos más disparejos en los Cuartos de Final de este torneo.

Xolos llegaba en calidad de víctima contra el superlíder León, pero los esmeraldas se encargaron de hacer valer su calidad de favoritos al doblegar a los de Tijuana por un categórico 3-1.

Lo mejor de todo para el equipo dirigido por Ignacio Ambriz, es que este resultado lo consiguieron en calidad de visitantes, por lo cual tratarán de culminar su obra con el aliciente de jugar en casa.

Antes de que terminara la fase regular del certamen, Xolos había marcado ocho goles en sus últimos dos partidos, sin embargo, parece que ese ritmo goleador no le hizo mucho daño al que ha sido, por mucho, el mejor equipo del torneo hasta este momento.

El equipo de El Bajío puede darse el lujo de perder hasta por dos a cero para avanzar a Semifinales, por la posición en la tabla.

Ángel Mena

El atacante ecuatoriano vive su mejor torneo desde su llegada al futbol mexicano. Quedó campeón goleador del Clausura 2019, con 14 dianas.

Gustavo Bou

Con su gol en el juego de Ida, el atacante argentino evitó que León se llevara una ventaja más amplia de la Frontera Norte.