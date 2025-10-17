Viernes, 17 de Octubre 2025

¿Quién ganará el partido entre Tigres y Necaxa? Esto dice la IA

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién será el ganador de este duelo que tendrá lugar en el Estadio Universitario de la UANL

Por: Fabián Flores

En este torneo, Tigres ha logrado una posición alta en la tabla general, mientras que Necaxa presenta serias dificultades para alcanzar un lugar en la Liguilla. Imago7 / ARCHIVO

Esta noche, Tigres de la Universidad de Nuevo León (UANL) se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Rayos de Necaxa para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Tigres se encuentra en la posición número 5 de la tabla general con 23 puntos acumulados, mientras que Necaxa está en el penúltimo puesto, a penas por encima de los Camoteros de Puebla.

 No parece una posibilidad que Necaxa, el penúltimo en la tabla, logre filtrarse a los primeros lugares después de este enfrentamiento contra Tigres. ESPECIAL / Liga MX
¿Quién ganará el partido entre Tigres y Necaxa?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mi pronóstico se inclina claramente por una victoria de Tigres de la UANL.

Aquí están los puntos clave que sustentan esta predicción:

Posición en la tabla general

  • Tigres se encuentra en una posición alta y está luchando por un lugar directo en la Liguilla
  • Necaxa está en la parte baja de la tabla, con serias dificultades en el torneo

Rendimiento reciente (últimos 12 partidos):

  • Tigres: 6 victorias, 5 empates, una derrota. Además, mantiene una racha de imbatibilidad en los últimos 5 partidos de Liga.
  • Necaxa: 2 victorias, 3 empates, 7 derrotas. Viene de una racha negativa, con 3 derrotas consecutivas.

Estadísticas de goles:

  • Tigres tiene una sólida diferencia de goles: 22 a favor, 10 en contra
  • Necaxa tiene una diferencia de goles: 11 a favor, 21 en contra

Pronóstico:

Considerando el mejor momento de forma, la superioridad en la tabla, la mejor diferencia de goles, y el dominio histórico en el enfrentamiento directo, Tigres de la UANL es el amplio favorito para ganar este partido.

