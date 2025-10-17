Esta noche, Tigres de la Universidad de Nuevo León (UANL) se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Rayos de Necaxa para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.El equipo de Tigres se encuentra en la posición número 5 de la tabla general con 23 puntos acumulados, mientras que Necaxa está en el penúltimo puesto, a penas por encima de los Camoteros de Puebla.Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mi pronóstico se inclina claramente por una victoria de Tigres de la UANL.Aquí están los puntos clave que sustentan esta predicción:Considerando el mejor momento de forma, la superioridad en la tabla, la mejor diferencia de goles, y el dominio histórico en el enfrentamiento directo, Tigres de la UANL es el amplio favorito para ganar este partido.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF