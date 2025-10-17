Esta noche, Tigres de la Universidad de Nuevo León (UANL) se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Rayos de Necaxa para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Tigres se encuentra en la posición número 5 de la tabla general con 23 puntos acumulados, mientras que Necaxa está en el penúltimo puesto, a penas por encima de los Camoteros de Puebla.

No parece una posibilidad que Necaxa, el penúltimo en la tabla, logre filtrarse a los primeros lugares después de este enfrentamiento contra Tigres. ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Tigres y Necaxa?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mi pronóstico se inclina claramente por una victoria de Tigres de la UANL .

Aquí están los puntos clave que sustentan esta predicción:

Posición en la tabla general

Tigres se encuentra en una posición alta y está luchando por un lugar directo en la Liguilla

Necaxa está en la parte baja de la tabla, con serias dificultades en el torneo

Rendimiento reciente (últimos 12 partidos):

Tigres: 6 victorias, 5 empates, una derrota . Además, mantiene una racha de imbatibilidad en los últimos 5 partidos de Liga.

. Además, mantiene una racha de imbatibilidad en los últimos 5 partidos de Liga. Necaxa: 2 victorias, 3 empates, 7 derrotas. Viene de una racha negativa, con 3 derrotas consecutivas.

Estadísticas de goles:

Tigres tiene una sólida diferencia de goles: 22 a favor, 10 en contra

Necaxa tiene una diferencia de goles: 11 a favor, 21 en contra

Pronóstico:

Considerando el mejor momento de forma, la superioridad en la tabla, la mejor diferencia de goles, y el dominio histórico en el enfrentamiento directo, Tigres de la UANL es el amplio favorito para ganar este partido.

