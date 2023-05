Por ser uno de los equipos grandes de México, por ser el más popular, porque busca igualar al América como los máximos ganadores, porque cierran en casa esta final, el director técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi reconoció que Chivas es favorito para ser el campeón del Clausura 2023, aunque reconoció la gran calidad que tiene su plantel para encarar esta serie.

“Puede ser por todo lo que representa Guadalajara a nivel nacional y toda la gente de Estados Unidos, pero lo cierto es que Tigres siempre ha estado en esos lugares, ha tratado de generar una mística, lo que lograron que es un prestigio, llegar a finales, ganar campeonatos, ha generado mucho respeto y admiración, porque no es fácil que en la década que estuvo Ricardo (Ferretti), llegar a una final de Mundial de Clubes, todo lo que hizo, no es fácil, entonces se sigue construyendo y se sigue trabajando para que la institución sea cada vez más grande de lo que es, más prestigiosa, con más títulos, para eso trabajamos”.

Entre Liga y Liguilla y sin contar Concachampions, el uruguayo Robert Dante Siboldi ha dirigido a los Tigres en este Clausura 2023 en ocho encuentros, un equipo que vivió una “mini crisis” con tres entrenadores en un semestre y que hoy está situado en la Gran Final del futbol mexicano.

Ante esto, el charrúa, quien dirige a uno de los equipos en donde militó en nuestro país, dijo sentirse orgulloso y privilegiado de ser el entrenador de un grupo de jugadores con la experiencia y calidad como para pelear por el título del balompié azteca.

“Me siento muy feliz, me siento privilegiado teniendo esta oportunidad que la directiva de tigres me dio y confió en el proyecto, corto pero saben que soy de casa y me siento orgulloso de estar en este equipo, disfrutando mucho. Sin duda que Chivas es un gran rival, tiene todos los méritos para estar en estas instancias”, dijo el ex portero de Atlas, Cruz Azul, Tigres, Puebla, entre otros.

Reconoció que su equipo ha ido de menos a más en cuanto a rendimiento se refiere, y es que se metió a la Liguilla vía repechaje, eliminó a Toluca en Cuartos y a Rayados en Semifinales y ahora pelea por ser campeón.

“Sin duda que el equipo ha venido de menos a más, hay mucha calidad en el equipo, hay experiencia, es un equipo que tiene muchos factores importantes que le dan ese plus que tiene para estar en esta instancia, tiene experiencia, jóvenes que están empezando y confiamos en todos ellos y sí hemos tratad de darles una idea desde que llegamos, para jugar a lo mismo todos”, comentó.

