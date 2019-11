Tigres Femenil, primer semifinalista del Apertura 2019

Tigres es el primer semifinalista del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil. Sin apuro, las felinas aprovecharon su localía, para imponerse 3-0 al Tijuana tras empatar la ida a cero goles.

Jacqueline Ovalle fue la encargada de guiar a las regiomontanas hacia la posibilidad de llegar a otra final y lograr el bicampeonato. A los 59 minutos, la mediocampista se quitó a un par de defensas y disparó fuera del área, para sorprender a la guardameta Itzel González con el primer tanto de la noche.

�� #ElResumen



Revive el resumen y los mejores momentos de la victoria de Tigres Femenil sobre Xolos Femenil.#4tosDeFinal VUELTA Apertura 2019 de la #LigaBBVAMXFemenil�� #VamosPorEllas ⚽ pic.twitter.com/1yMIVaoxwI — LIGA BBVA MX Femenil (@LigaBBVAFemenil) November 18, 2019

Pero el dominio de las universitarias no se quedó solamente en el golazo de Ovalle. Un autogol de Leyla Zapata (69') y una anotación de Katty Martínez (81') sellaron la eliminación de la escuadra fronteriza.

De esta manera, las felinas se quedan a la espera de conocer a su rival de la siguiente ronda; mañana, el resto de los boletos a semifinales se definirán con los duelos de vuelta América (2) vs Guadalajara (0), Monterrey (0) vs Atlas (0) y Pachuca (4) vs Toluca (1).

OF