De cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana, el director técnico Javier Aguirre sigue afinando detalles en su equipo con miras a la próxima Copa del Mundo en 2026.

El "Vasco" tiene actualmente una base de jugadores que se ha consolidado como sus elementos clave, quienes son los que suman la mayor cantidad de minutos y, sin duda, tienen un pie dentro de la lista para la siguiente justa mundialista.

Ante esto, en El Informador repasamos quiénes son los futbolistas que se han convertido en la base de la Selección Mexicana desde la llegada de Aguirre al banquillo nacional.

En la portería, el equipo nacional mexicano cuenta con Luis Ángel Malagón como el futbolista con más minutos desde la llegada del actual técnico nacional. El arquero del América acumula un total de 1,080 minutos, consolidándose como el arquero titular indiscutible de cara a la próxima Copa del Mundo.

En la zona defensiva, son tres los jugadores que han sido pilares clave en el esquema de Aguirre con el equipo Tricolor. El primero de ellos es César Montes, quien, con 1,066 minutos, lidera la central junto a Johan Vázquez, quien suma 886 minutos.

Además de estos dos centrales, el "Vasco" cuenta con Jesús Gallardo como uno de los futbolistas con mayor actividad en su gestión, ya que ha acumulado un total de 782 minutos por la banda izquierda del equipo nacional.

En el mediocampo se encuentra Edson Álvarez, quien, además de ser el capitán del equipo Tricolor, es el segundo futbolista con más minutos en la gestión actual, lo que lo convierte en un referente del equipo para la próxima Copa del Mundo.

En el ataque de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tiene claro quiénes serán los encargados de comandar la ofensiva de su equipo. Raúl Jiménez es el centrodelantero con 960 minutos. Por el costado derecho se encuentra Roberto Alvarado, quien es el atacante con más minutos, con 984, y finalmente, por el costado izquierdo, Alexis Vega, quien suma 780 minutos.

Jugadores con más minutos en la Selección Mexicana en la era de Javier Aguirre

Luis Malagón – 1,080 minutos

Edson Álvarez – 1,070 minutos

César Montes – 1,066 minutos

Roberto Alvarado – 984 minutos

Raúl Jiménez – 960 minutos

Johan Vásquez – 886 minutos

Jesús Gallardo – 782 minutos

Alexis Vega – 780 minutos

SV