Eduardo Arce mantiene la calma tras la goleada y evita poner a México como favorito

Pese a que México fue un rival muy superior ante Chile, el director técnico nacional, Eduardo Arce, tomó con mesura el resultado, pero destacó el buen manejo de control por sus dirigidos en un encuentro que se tornó complicado en algunos lapsos por la reacción que tuvieron los sudamericanos en el inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, pidió no considerar a México como favorito para llevarse el título, ya que aún quedan rivales de gran nivel por enfrentar. Como ejemplo, las selecciones de Argentina y Nigeria, una de las cuales será el próximo rival del Tricolor en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

“Me parece un partido completo por la Selección Mexicana, con manejo de momentos, con manejo de tensión, porque el segundo tiempo ellos aprietan y sueltan muchos activos a presionarnos y supimos manejar esos momentos y concretar las opciones que en el primer tiempoo nos había faltado concretar. Sabemos que los rivales son difíciles, pero nos supimos adaptar y sacar el resultado".

“Sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos (a ganar), salimos de un grupo complicado, nos toca ahora el local y esto no para, entonces hay que seguir enfocados en lo que viene. No debemos poner etiquetas todavía porque hay naciones muy importantes, nosotros seguiremos trabajando para seguir pasando”, indicó Arce.

Argentina culminó con 9 puntos y como líder del grupo D, mismo que compartió con Italia, Australia y Cuba, terminando con paso perfecto al sacar las tres victorias posibles; mientras que, Nigeria se clasificó como parte de los mejores terceros lugares, con marca de un empate, una derrota y una victoria en el sector F, el cual fue completado por Colombia, Noruega y Arabia Saudita.

SV