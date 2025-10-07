Gilberto Mora, en la lista de los mejores goleadores antes de los 17 años

El juvenil mexicano Gilberto Mora sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional. Además de su destacada actuación en la Copa del Mundo Sub-20, actualmente se encuentra en la selecta lista de goleadores históricos menores de 17 años.

El futbolista mexicano está en la misma lista de grandes figuras internacionales, desde los brasileños "Pelé" y Ronaldo, hasta el belga Romelu Lukaku y el español Lamine Yamal.

El jugador de los Xolos de Tijuana se ha establecido como la sensación de la Copa del Mundo Sub-20, que se celebra actualmente en Chile. Esto, después de anotar tres goles y registrar dos asistencias en apenas cuatro partidos.

Actualmente, el futbolista se encuentra entre los cuatro máximos goleadores de la historia mundial a la edad de 16 años en competencias de máximo prestigio.

El mediocampista de los Xolos cuenta con un total de siete goles entre la Liga MX y la Leagues Cup. Con estos números, igualó la cantidad que consiguió la hoy figura del Barcelona, Lamine Yamal, a los 16 años.

Por si fuera poco, lo logrado por Gilberto Mora es aún más impresionante: el mexicano está a solo cinco goles de igualar la marca de Ronaldo Nazário. En caso de hacerlo, se colocará en el tercer puesto de esta clasificación, como uno de los jugadores más destacados de 16 años en los últimos tiempos.

Encabezando la lista en la que actualmente figura el juvenil mexicano, en el segundo lugar se encuentra el goleador belga Romelu Lukaku, quien a los 16 años consiguió un total de 19 tantos. En el primer puesto está Edson Arantes do Nascimento "Pelé", quien antes de los 17 años logró un total de 41 goles.

¿Con qué jugadores comparte la lista Gilberto Mora?

Pelé : 41 goles

: 41 goles Romelu Lukaku : 19 goles

: 19 goles Ronaldo Nazário : 12 goles

: 12 goles Lamine Yamal : 7 goles

: 7 goles Gilberto Mora: 7 goles

