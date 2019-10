Tercera pelea con Golovkin no es reto para "Canelo", sólo negocio

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez dejó en claro que su carrera no tiene límites y quiere más retos, pero que el kazajo Gennady Golovkin y el estadounidense Demetrius Andrade no representan ninguno, aunque con "GGG" completaría una trilogía si hay una buena oferta.

En teleconferencia mientras se prepara rumbo a la pelea del 2 de noviembre ante el ruso Sergey Kovalev, el pugilista tapatío dejó en claro que una tercera pelea con Golovkin no está en sus planes y sólo aceptaría si es un buen negocio.

"Como lo dije y lo vuelvo a repetir: para mí esa pelea no representa un reto, ya peleamos dos veces, 24 asaltos, le gané y no representa ningún reto; pero lo que representa es un buen negocio, si me ofrecen algo bien quizá se hace, si no, no, porque para mí no representa un reto esa pelea", dijo el pugilista.

Aprovechó para hablar de la última actuación del kazajo, quien venció por decisión unánime a Sergiy Derevyanchenko para ganar el título medio de la FIB, pero él vio vencedor al ucraniano y al kazajo lento.

"Si la vimos, para mí en lo personal Derevyanchenko se vio bien, creo que fue su noche, de Golovkin ya sabemos, preguntarme está de más, se vio lento y eso es lo que vi".

"Canelo", quien actualmente es Campeón Franquicia del CMB, de peso medio y supermedio de la AMB y que va por el semipesado de la OMB ante Kovalev, dejó en claro que tampoco le interesaría medirse con Andrade, campeón OMB de las 160 libras.

"No ha peleado con nadie, es un peleador muy aburrido y al final al que le echan la culpa de una pelea aburrida es a mí. Me gustan peleas donde hay acción, que la gente disfrute de gran espectáculo, eso es importante para mí, (Andrade) no representa un reto para mí porque no ha peleado con absolutamente nadie", añadió.

Y aunque ahora está enfocado plenamente en su preparación para Kovalev, dijo que para él y su equipo que conforman Eddy y José "Chepo" Reynoso no hay límites, "queremos hacer historia, no vemos límites, estamos en un buen momento de mi carrera y hay que aprovecharlo".

Finalmente, dijo que desde niño siempre se imaginó ser el mejor, pero no la magnitud de lo que alcanzaría, y ahora sabe que hay más cosas por lograr y conquistar, y sigue soñando.

"Siempre me imaginé lo mejor, ser el mejor en el boxeo, pero no la magnitud de lo que podía hacer o lo que había; aún sigo soñando, lo que soñé de niño lo descubrí, pero hay más cosas, puedo hacer más cosas, sé que puedo seguir haciendo historia y eso me motiva para seguir adelante".

