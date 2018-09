Tercera llamada para Francisco Martínez

Luego de no haber tenido la suerte de triunfar en sus dos primeras presentaciones, el novillero guanajuatense Francisco Martínez aseguró que regresa a Guadalajara con ansias de demostrar por qué es uno de los novilleros con mayor renombre en la fiesta brava mexicana.

El oriundo de San Miguel de Allende hará el paseíllo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara cuando se lleve a cabo el próximo domingo el tercer festejo de la temporada novilleril 2018, que se celebra en el coso tapatío.

''Estoy ilusionado, contento, porque como novillero siempre sueñas con pisar esta plaza, esos terrenos tapatíos que son demasiado importante. Para mí es cumplir otro sueño el volver a presentarme en Guadalajara, voy muy mentalizado y responsabilizado por lo que eso significa''.

Martínez aseguró que la única fórmula para poder salir en volandas es entregarse al máximo dentro del ruedo tapatío y de esta manera convencer a uno de los públicos más exigentes del país.

''Tengo que hacer lo que he venido haciendo siempre, entregarme al máximo, demostrar las ganas que se tienen por querer ser figura del toreo. La gente te puede perdonar si técnicamente no estás bien o si no estás lo suficientemente cuajado, porque al final de cuentas somos novilleros, pero siempre se agradece la entrega y la voluntad, que lo hagas de verdad''.

El joven guanajuatense, quien figura en el cartel junto al capitalino Mirafuentes de Anda y el español Jorge Rico para lidiar un encierro de seis novillos de San Martín, agregó que ha cambiado en distintas facetas tras la últimas ocasión en la que pisó el albero de Guadalajara.

''He cambiado en muchas cosas, creo que en mi estética, en mi manera de torear, en la manera de estar en el ruedo. Me he encontrado más a gusto al estar en la cara de los novillos, creo que nunca debo dejar atrás mi concepto, porque me ha funcionado''.