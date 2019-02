Tequileros de Jalisco cae en su presentación

Una bravía reacción en la segunda mitad no fue suficiente para que el equipo de los Tequileros de Jalisco remontara ante los Bulldogs de Naucalpan en el juego que marcó el inicio de la liga Futbol Americano México y que también representó el arranque del profesionalismo del deporte de las tacleadas en la Entidad.

Frente a una abarrotada tribuna poniente del Estadio 3 de marzo, el equipo Mexiquense se llevó la victoria por marcador de 22-19.El inicio para los Tequileros no fue lo esperado, Pues apenas en su primera posesión del partido, la visita se puso arriba 7-0 en el marcador, dictando así la tónica de lo que fue la primera mitad, en la que el cuadro local estuvo abajo 22-6 al descanso.

Sin embargo, Tequileros cambió el chip por completo en los siguientes dos cuartos, pues de inmediato lograron acortar distancias en la pizarra en el arranque del tercer cuarto en una serie ofensiva en la que Cristopher Reyes, mariscal de campo local, estuvo fino con sus envíos y eludió la defensa contraria para levantar el ánimo de su equipo, cuando conectó con Joseph Holguín para acercarse 23-13.

ELINFORMADOR/F. Monclova

El cuadro de Bulldogs no supo qué lo golpeó en los primeros minutos de la reanudación, pues no mostró el mismo poderío a la ofensiva que en los primeros dos cuartos, además su defensiva no podía descifrar los ajustes hechos por Tequileros.

Así, el cuadro de Jalisco se acercaba peligrosamente en el marcador obligando a la visita a cometer errores y haciendo jugadas clave que les permitieron poner el marcador 22-19 gracias a que Reyes logró concretar un acarreo de ocho yardas para conseguir su segunda anotación por tierra del encuentro.

EL INFORMADOR/F. Monclova

Con el momento a su favor, y evitando que Bulldogs se hiciera presente de nueva cuenta en el marcador, Tequileros tuvo una última oportunidad de consumar la remontada, sin embargo la inexperiencia hizo presa del equipo en esa serie final y Reyes terminó cometiendo un error clave al enviar un pase a las manos de un defensivo con menos de dos minutos por jugar, lo que decidió el resultado final del enfrentamiento.

La próxima semana, Tequileros visitará a los Titanes de la Ciudad de México, en duelo de la Semana 2 de esta naciente Liga.

RR