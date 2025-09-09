Tatjana Maria debuta con triunfo en el GDL Open 2025

La alemana Tatjana Maria realizó su estreno en el GDL Open AKRON WTA 500 con el pie derecho. En un duelo que duró 1 hora 15 minutos, derrotó sin mayor inconveniente a la turca Zeynep Sönmez quien, aunque se mostró aguerrida haciendo uso de su característico juego agresivo, no logró superar la experiencia de Maria y cayó por 4-6 y 2-6.

Luego de coronarse en México hace 10 meses en suelo yucateco, Sönmez se presentó en Guadalajara por primera vez con la ilusión de replicar lo realizado en el Mérida Open 2024. Sin embargo, la madurez de Tatiana terminó por doblegarla y, pese a que intentó darle batalla a la alemana, simplemente no pudo hacerse fuerte a través de su estilo agresivo.

Sönmez se presentó en Guadalajara por primera vez con la ilusión de replicar lo realizado en el Mérida Open 2024. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Maria comenzó ganando el primer game del encuentro y sacó provecho de una Sönmez quien, por momentos, mostraba cierto nerviosismo. Durante el primer set, la turca perdió cuatro servicios y fue víctima de dos aces por parte de la alemana.

Para el segundo capítulo, Tatjana no puso freno a su poderío e inmediatamente tomó una ventaja de 0-4 para acercarse a conseguir su pase a la siguiente ronda. Cuando todo indicaba que Zeynep se daría por vencida fácilmente, la turca despertó para el quinto game, ganándole el servicio a Maria.

Para el siguiente juego, Zeynep registró un saque potente y puso 2-4 el episodio, dando señales de que podría obtener una muy complicada remontada. No obstante, Tatjana volvió a hacer uso de su experiencia para ganar los últimos dos games y consumar el triunfo ante Sönmez.

Sönmez presentó seis dobles faltas que fueron determinantes para adjudicarse esta derrota: mientras que, Maria obtuvo el 54% de puntos ganados en su primer servicio.

