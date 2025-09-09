Emiliana Arango avanza a la segunda ronda del GDL Open 2025

La colombiana Emiliana Arango consiguió un importante avance en el GDL Open AKRON 2025 WTA 500 tras imponerse en la primera ronda a la polaca Magda Linette. Arango dominó el primer set de manera contundente, llevándolo 6-0, y después se vio beneficiada de un problema físico que presentó Linette, mismo que le impidió terminar el partido.

Arango continúa mostrando que jugar en territorio mexicano le sienta muy bien. La colombiana, quien fue finalista en el Mérida Open 2025 en marzo pasado, tuvo un arranque espectacular ante la quinta mejor sembrada de la competencia tapatía.

Emiliana reflejó comodidad y determinación en el estadio principal del Complejo Panamericano de Tenis que, en su mayoría, respaldó a la jugadora sudamericana. En cada jugada oportuna, los asistentes le reconocieron el esfuerzo con cálidos aplausos que le brindaron motivación a Arango.

La joven de 24 años ganó todos sus saques y también los de su contrincante, dejándola sin oportunidad de reaccionar. El primer set que tuvo una duración de apenas 26 minutos, fue completamente dominado por Emiliana.

Antes de que diera inicio el segundo capítulo, Linette pidió asistencia médica al presentar una molestia física. Por escasos minutos se esperó que la europea pudiera continuar para tratar de regresar al partido, pero finalmente decidió retirarse al no estar en óptimas condiciones.

Cabe destacar que, Emiliana Arango ocupa el lugar 87 del ranking mundial y terminó por eliminar a Linette, quien está ubicada en la posición 37 y era una de las jugadoras más fuertes en suelo jalisciense.

