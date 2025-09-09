Maria Sakkari es eliminada en primera ronda del GDL Open 2025

Maria Sakkari no pudo cumplir con los pronósticos y, de manera sorpresiva, se despidió en la primera ronda del GDL Open AKRON 2025 WTA 500, tras caer ante una joven francesa Elsa Jacquemot, quien pudo jugar con la desesperación de la favorita del público tapatío para derrotarla 6-2 y 6-0.

Después de la pausa obligada por una intensa lluvia que cayó el pasado lunes, el encuentro entre Sakkari y Jacquemot se retomó con mucha expectativa, sobre todo, porque se esperaba que la griega pudiera revertir el mal inicio que presentó. Sin embargo, terminó cediendo ante la determinación y frescura de la francesa, quien con un juego agresivo y decidido se quedó con la victoria.

La consentida del público tapatío no pudo recuperarse y la parte mental terminó siendo un factor importante para ser eliminada prematuramente del torneo. Ni el cálido apoyo de los asistentes y sus gritos de “¡Vamos María!, ¡México te ama, Maria!”, pudieron cambiar el rumbo de Sakkari.

El juego se retomó con la ventaja de 4-1 a favor de Elsa en el primer set. Manteniendo la inercia dominadora que registró el día de ayer, la francesa volvió al ataque con decisión para evitar que Sakkari pudiera reivindicarse. Con dos saques ganados, Jacquemot no dejó escapar la superioridad.

El segundo set fue de trámite para la francesa, sobre todo, porque a Sakkari se le pudo ver notablemente frustrada al no poder ganar ningún saque que realizó. Pese a que todo estaba en contra para Elsa, incluso los aficionados en el estadio principal, Jacquemot no se intimidó y con gran autoridad blanqueó a la favorita.

Elsa Jacquemot, quien se ubica en el lugar 83 del ranking de la WTA, acumuló siete aces y ganó el 80% de los puntos en sus primeros servicios, demostrando ser eficaz para imponerse ante Sakkari.

En la siguiente ronda, la joven francesa enfrentará a la belga Elise Mertens, sembrada número uno en el GDL Open.

