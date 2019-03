Sus números no lo respaldan

Llegó a La Madriguera para la segunda mitad del Apertura 2018 con la esperanza de recuperar el buen futbol, volver a los buenos resultados que se habían perdido con Gerardo Espinoza y sus números son deficitarios. El técnico Ángel Guillermo Hoyos vive una crisis en el Atlas, aunque el argentino se niegue a reconocerla y su discurso sigue siendo que el equipo juega bien al futbol y que genera muchas opciones de gol.

Hoy en día suma cinco descalabros al hilo entre Liga y Copa MX, en donde ha dirigido 24 partidos, de los cuales ha ganado siete, empatado cinco y perdido 12, para un porcentaje de efectividad de 36.23 por ciento.

Además, hoy en día, el equipo ya es uno de los tres peores en cuanto a defensa, al haber recibido 16 goles en Liga en los nueve partidos que se han disputado del Clausura 2019.

Por si fuera poco, perdió el Clásico Tapatío y además ya quedó fuera de la Copa MX al caer en penales en Octavos de Final ante el peor equipo del Ascenso MX, los Dorados de Sinaloa, un fracaso que no estaba presupuestado, al menos no hacia estas instancias.

Por otro lado, al culminar el partido en donde los Zorros cayeron frente a los Xolos de Tijuana, Guillermo Hoyos dijo que la cancha fue factor fundamental para que su equipo volviera a perder. Esto debido a que el terreno de juego del Estadio Caliente es de pasto sintético, algo a lo que no están acostumbrados sus muchachos.

“Yo diría que nosotros estamos acostumbrados a otro campo de juego, a los rebotes, nos sorprendieron en el marcador, porque ya se había anticipado esa situación previamente, pero no es excusa, son situaciones de partido que se presentan y en pocos minutos ir perdiendo es difícil, ante un rival que juega bien en su cancha, pero lo hemos dejado todo, me llevo lo que es el juego, sé que eso no suma, pero el crecimiento del equipo en cuanto a nivel de juego sí”, comentó el estratega argentino.

Cifras negativas

24 juegos dirigidos (Liga y Copa)

7 victorias en ambos torneos

5 empates* en Liga y Copa

12 derrotas en las dos competencias

39 goles en contra

29 goles a favor

69 puntos disputados

25 puntos conseguidos

36.23% de efectividad

*Juego de eliminación directa con Dorados que acabó 0-0 en tiempo regular