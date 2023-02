Super Bowl LVII: Un mano a mano histórico entre Mahomes y Hurts

Cada vez falta menos para que se celebre la edición LVII del Super Bowl que este año tendrá como sede la ciudad de Glendale en Arizona.

Este encuentro romperá varias marcas, pero una de las más representativas para la NFL es que esta será la primera vez que dos quarterbacks afroamericanos serán titulares en el partido más importante del año.

Patrick Mahomes y Jalen Hurts harán historia, sin importar cuál sea el resultado.

Este choque será por demás interesante, considerando que los números de ambos pasadores en la temporada regular fueron muy similares, aunque en los playoffs el de Kansas City tuvo mejores estadísticas.

Durante la temporada, Patrick Mahomes completó 67.1% de sus envíos y durante los Playoffs tuvo una efectividad de 69.9%. Por su parte, el quarterback de Eagles, Jalen Hurts, tuvo un 66.5% de aciertos en fase regular, aunque sus rendimiento disminuyó en la fase final con una efectividad de 63.3 por ciento.

Por si fuera poco, Mahomes cuenta con la mejor marca de la temporada en cuanto a anotaciones con, 6.3% de sus envíos terminando en la zona de anotación.

“Se siente genial, pero el trabajo no ha terminado. Llegamos hasta acá y ahora hay que seguir trabajando duro como lo hemos hecho. Es el último partido, son los últimos 60 minutos, tenemos que salir a darlo todo, jugar cada jugada con todo el corazón”, dijo el ya campeón de Super Bowl hace apenas tres años.

Ambos mariscales buscarán levantar el trofeo Lombardi en Arizona acompañados de sus mejores hombres. Por parte de los Chiefs esos son Travis Kelce, quien ha logrado una mancuerna espectacular con Mahomes, ya que en todas las temporadas en las que el joven pasador ha sido titular, este ala cerrada ha acumulado recepciones para más de mil yardas.

Jalen Hurts tuvo en la campaña de 2022 su año de consolidación y se convirtió en un jugador fundamental para los Eagles. AP/M. Rourke

Jalen Hurts, por su parte, tiene en AJ Brown, Devonta Smith y Dallas Goedert a sus hombres de confianza, especialmente con los primeros dos, quienes recibieron para más de mil yardas cada uno y se combinaron para tener 18 recepciones de anotación en la campaña regular.

“Nunca me he puesto un límite. Cuando se trata de competir siempre me digo a mí mismo que quiero ser el mejor. Hoy el viaje no ha terminado, lo que sea que haya hecho quedó atrás porque sé que aún tengo algo por hacer”, comentó el pasador de los Eagles a su arribo a la sede del Super Bowl.

El próximo domingo 12 de febrero, a las 17:30 horas, se olvidarán las estadísticas y un de ellos grabará su nombre con letra de oro en la historia de la NFL.

Nick Sirianni compara a su quarterback con la voluntad de ganar de Michael Jordan

Nick Sirianni, entrenador de los Eagles de la NFL, comparó a Jalen Hurts con Michael Jordan, por su voluntad de ganar.

“Crecí viendo a Michael Jordan, soy el mayor fanático de él. Lo que más le admiro es su voluntad de ganar, esa es la comparación que hago con Jalen. Jalen tiene esa voluntad de ganar”.

Los números en temporada regular Patrick Mahomes Jalen Hurts 5,250 yardas por pase 358 yardas por tierra 435 pases completos de 648 intentos (67.1%) 41 pases de anotación 4 anotaciones por tierra 17 partidos jugados 3,701 yardas por pase 760 yardas por tierra 306 pases completos de 460 intentos (66.5%) 22 pases de anotación 13 anotaciones por tierra 15 partidos jugados

