Super Bowl 2024: Purdy le agradece a los líderes defensivos de los 49ers

Brock Purdy, joven quarterback de los 49ers de San Francisco, afirmó que el apoyo de los veteranos Dre Greenlaw, Fred Warner y Arik Armstead fue vital para liderar al equipo en camino al Super Bowl LVIII.

“Cuando perdimos tres juegos seguidos me pregunté, ¿seguirá el apoyo?, y mi equipo me apoyó, Dre, Fred, Arik se acercaron y dijeron: amigo, te respaldamos. Esto es la NFL; no es fácil. Fue en ese momento que supe que estaba bien. Ellos me respaldan y podemos despegar”, apuntó el pasador de 24 años.

Los 49ers, que terminaron como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) en la temporada regular, con marca de 12-5, sufrieron tres derrotas consecutivas de la semana seis a la ocho, una crisis que apuntó al mediano desempeño de Purdy.

“Obviamente no perdimos el foco que teníamos en el Super Bowl, para mí realmente estuvo bien recibir eso de tipos tan duros y experimentados, simplemente pensé, seguiremos avanzando”, continuó.

El año pasado los 49ers perdieron la final de la NFC por segundo año consecutivo, una espina que en el interior del equipo acrecentó la urgencia de ganar un título de la NFL, reconoció George Kittle, ala cerrada del equipo.

“El sentido general de urgencia para ganar un Super Bowl es bastante alto. Estoy seguro de decir eso luego de lo que hemos vivido en los últimos años en los que hemos estado cerca de llegar y ahora es el momento”, señaló Kittle.

La clave para derrotar a los Chiefs, según el ala cerrada, será aprovechar el talento con el que cuentan.

“Confiamos en nuestro equipo, en nuestras habilidades; tenemos mucho talento. Ahora sólo tenemos que salir y divertirnos. Estamos en el Super Bowl y eso nadie te lo puede quitar, este grupo será recordado por siempre, creo que vamos a ganar”, subrayó.

Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers, enfrentará su segundo Super Bowl, en el anterior, en la edición LIV, sus gambusinos cayeron ante los Chiefs.

"Siempre decimos, el siguiente juego es el más importante, pues llegó ese gran juego. El último del año en el que ya no hay más adelante; éste sí es el más importante, es el que de verdad cuenta”, concluyó Shanahan.