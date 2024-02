Super Bowl 2024: Los Chiefs van por un partido a la vez

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, consideró que es pronto para hablar de una dinastía de su equipo, pero destacó que la receta para el éxito es tener continuidad y no conformarse, en una rueda de prensa organizada en Las Vegas a unos días de la disputa del Super Bowl contra los 49ers de San Francisco.

“Hay que tener continuidad y no conformarse, hacer lo que tienes que hacer. No puedes decir que es una dinastía hasta que se haya acabado. Para mí se trata de ser grande hasta el final de mi carrera y a partir de ahí ya veremos”, dijo Mahomes.

El líder de los Chiefs, de 28 años, peleará el domingo en Las Vegas por el tercer Super Bowl de su carrera. Será el primer quarterback en ser titular en cuatro finales de la temporada de la NFL antes de cumplir los 30 años.

Mahomes aseguró que los Chiefs deberán igualar la intensidad de los 49ers en cada jugada y saber cuándo es el momento de ser agresivos.

Dedicó sentidos elogios a sus compañeros por el trabajo realizado hasta ahora en la temporada, en particular a su ala cerrada Travis Kelce.

“Travis siempre quiere el balón, quiere ganar. Yo siempre quiero jugar con gente que lo da todo”, dijo.

En la rueda de prensa, organizada en el hotel de los Chiefs en Las Vegas, también participó el entrenador Andy Reid, quien se prepara para su quinto Super Bowl.

“Creo que cuando estás en el proceso, no miras a eso de la dinastía, estás enfocado en el próximo partido. Si no lo haces, probablemente tendrás un problema y perderás ese pedestal. No podemos poner nuestras energías en eso. Nos enfocamos en este partido contra un gran equipo”, afirmó Reid.

Reid, el cuarto entrenador más ganador de todos los tiempos en la NFL (258 victorias), reconoció que guarda un recuerdo especial de su primer triunfo en el Super Bowl y que intenta aprender de sus derrotas.

Elogió además a su colega de los 49ers, Kyle Shanahan, al que considera como “uno de los mejores entrenadores en la NFL”.

“Tengo respeto total para él, tiene una gran mentalidad ofensiva, pero también es muy bueno en defensa”, dijo.