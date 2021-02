Super Bowl 2021: el hallazgo de la NFL sobre el COVID-19 que le permitió la temporada

Esta tarde se jugará el Super Bowl 2021 entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs de Kansas City y marcará el final de una temporada que, para muchos, parecía imposible de realizar.

Desde que se dio a conocer el brote de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, con la cancelación de eventos masivos alrededor del mundo, la NFL hizo lo que mejor sabe hacer: adaptarse.

Para jugar esta temporada, la NFL invirtió una gran parte de sus recursos, tanto económicos como humanos, para saber más sobre el virus. Se realizaron a hacer pruebas diarias a sus jugadores, cuerpos técnicos y otros miembros de los equipos.

La NFL, a través de sus programas de rastreo de contactos y las pruebas que hizo en la temporada encontró que la transmisión del coronavirus ocurrió en menos de 15 minutos de interacción acumulada.

Pruebas y más pruebas de COVID-19

Desde el 1 de agosto hasta el 23 de enero, la NFL realizó 954 mil 830 pruebas de COVID-19 en más de siete mil personas por semana durante la temporada regular, con un total de 724 casos positivos.

Durante el mes de septiembre la liga se encontró con su primer caso grave de coronavirus. La organización de los Tennessee Titants arrojaron más de 20 casos positivos entre jugadores y su personal.

Para octubre ya había más de 41 casos en la liga.

La clave contra el COVID-19: menos de 15 minutos

Estos casos se dieron siguiendo el protocolo de uso de cubrebocas, tiempo de contacto y la ventilación en los lugares lo que los llevó a descubrir que el tiempo necesario para la transmisión es de menos de 15 minutos acumulativos de contacto. Es decir, a diferencia de lo que se pensaba, no basta con que las personas no permanezcan en el mismo lugar durante 15 minutos seguidos, no debería de rebasar los 15 minutos en total.

De acuerdo con la investigación publicada en conjunto entre la NFL y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) los científicos que participaron en esta investigación concluyen que:

"En la NFL, la transmisión de COVID-19 se identificó en personas con <15 minutos de interacción consecutiva o acumulativa y se redujo mediante la implementación de un protocolo intensivo centrado en el cambio ambiental, mayor protección personal, prevención de interacciones de alto riesgo como compartir vehículos, comer en la misma habitación o áreas comunes, y la expansión de los componentes del rastreo de contactos para incorporar designaciones de contactos de alto riesgo. Aunque los protocolos implementados por la NFL consumían muchos recursos, estrategias como la contabilidad de las características específicas del contacto cercano, además del tiempo y la duración, y la creación de un protocolo intensivo son aplicables a otros entornos, incluidos los lugares de trabajo esenciales, las instalaciones de atención a largo plazo y las escuelas".

La NFL decidió hacer pública esta investigación para que se pueda utilizar en un protocolo para las escuelas y otros espacios concurridos y así mitigar la propagación del virus.

IM