César Huerta destaca la competencia interna en la Selección Mexicana

Luego de que la Selección Mexicana dejara escapar la victoria ante Ecuador en el encuentro amistoso que se disputó en el Estadio Guadalajara, el delantero César Huerta dijo que México necesita poner más atención en los pequeños detalles, ya que eso es lo que más se les ha complicado en los últimos juegos. Sin embargo, dejó en claro que, dentro del equipo, nunca hay conformismo y siempre están en la búsqueda de mejorar.

Además, aseguró que la competencia interna que existe dentro del vestidor tricolor ayuda a cada uno de los futbolistas a crecer profesionalmente y que deben de darlo todo en cada una de las oportunidades que les brinda el entrenador Javier Aguirre.

“Hay que poner atención en los pequeños detalles, creo que son los que marcan la diferencia, por ahí el partido pasado el balón parado nos costó mucho, y creo que lo venimos trabajando muy bien, solo es estar más concentrados. Nunca estamos conformes, siempre hay muchas cosas por mejorar, obviamente que ganando es más fácil corregir todos los aspectos y todos los pequeños detalles, pero siempre hay muchas cosas por mejorar.”

“La competencia yo siento que eso te hace crecer como jugador y te hace estar muy alerta y darlo todo siempre en cada convocatoria, entonces eso suma a la selección y al final hay mucha calidad en la competencia, la competencia siempre es muy elevada”, señaló Huerta.

Respecto al mensaje que emitió el director nacional sobre que, aquel futbolista que no tenga la fuerza mental necesaria para soportar la presión estará fuera del Mundial, fue contundente en decir que es algo básico que deben de tener los jugadores, no importa si es en Selección o cualquier otro equipo grande.

“No solo en Selección, el fútbol en general, en los equipos grandes, siempre tienes que saber controlar tus emociones, saber jugar con eso y, como te lo repito, jugar es algo que se nos da muy bien. Lo hacemos desde que estamos chiquitos, entonces creo que revertir esa palabra de presión por jugar y divertirnos con gran responsabilidad, porque estamos representando a la Selección y hay que hacerlo de la mejor manera”, finalizó el ariete.

