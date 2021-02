Super Bowl 2021: Lo que los Buccaneers de Tampa Bay han aprendido de la pandemia

Para Tom Brady, el día de medios del Super Bowl LV ha sido uno muy diferente y es que, durante sus nueve apariciones pasadas, el quarterback ha estado acostumbrado a estar rodeado de cámaras, micrófonos y reporteros ansiosos por platicar con él.

En este Super Bowl 2021, Brady atendió a los medios desde un cuarto, donde se encontraba totalmente solo, frente a una computadora y sin ver a la persona con la que estaba interactuando.

"¿Por qué yo no los puedo ver a ellos, por qué solo me veo yo?", preguntó Tom al moderador de la sesión.

Esto refleja la manera en que los jugadores se han tenido que adaptar durante esta pandemia, durante toda la temporada de la NFL, sin embargo en el Super Bowl se hace aún más notorio.

Para Brady, que se prepara para hacer su décima aparición en el gran partido, el 2020 y el COVID-19 no fue del todo malo y no solo por su magnífica temporada debut con los Buccaneers.

"Hay muchas cosas buenas que podemos sacar del 2020. El último año significó pasar más tiempo con mi familia y quizá entendí que es lo más importante. Pude enfocarme únicamente a mi trabajo y a mi familia. Las cosas más importantes para mí. Me dio tiempo de convivir más tiempo con mis hijos".

Otro miembro de los Buccaneers que ha experimentado la gran diferencia de este Super Bowl con los otros ha disputado, fue el Tigh End, Rob Gronkowski.

"Los otros años era todo muy emocionante, el poder estar rodeado de la prensa, de los reporteros, verlos. Ahora estoy aquí en un cuarto en silencio, yo solo. No hace menos importante al Super Bowl, claro. Estamos en una pandemia, y tienes que apreciar estas cosas también. Paso del vestidor a hablar con ustedes, hace esto un poco más tranquilo. Lo otro es más emocionante pero esto está bien por la pandemia, yo sigo estando emocionado por el Super Bowl".

El entrenador, de los Buccaneers, Bruce Arians también habló de lo que era vivir el partido en casa, en medio de una pandemia e intenta ver el lado bueno:

"La semana pasada (con la final de conferencia) fue algo normal. Esta semana, te habrías subido a un avión, estado en hoteles, haciendo todo esto y conviviendo con fans. Esto no ha pasado. Este Super Bowl no es como nada que se haya hecho. Ha sido magnífico para nuestros jugadores el poder estar en casa y disfrutar junto a sus familias, todo se verá diferente, pero creo que esta es una gran oportunidad para nosotros", aunque Arians confesó que sí hay algo que lamentará de esta pandemia "entrenamos en nuestras instalaciones, jugaremos en nuestro estadio donde jugamos siempre, estaremos en nuestros vestidores que serán diferentes (pues se personalizan con los colores y logos del Super Bowl) pero siguen siendo nuestros, solo me gustaría que estuviera lleno (el estadio)".

Para este Super Bowl, el estadio Raymond James únicamente podrá recibir a 22 mil aficionados.

Esta fue el primer encuentro del equipo en esta semana previa al Super Bowl que se jugará el próximo domingo 7 de febrero.

