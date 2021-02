Super Bowl 2021: Cinco shows del medio tiempo para recordar

En gustos se rompen géneros, y debatir por cuáles han sido los mejores shows del medio tiempo en el Super Bowl, podría convertirse en una discusión ociosa debido a que los argumentos podrían tornarse meramente subjetivos.

Sin embargo, dentro del legado de estos espectáculos, hay algunos que pasaron a la historia por diferentes factores, y que hoy se mantienen en la memoria popular a pesar del paso de los años.

El próximo 7 de febrero el show del medio tiempo tendrá como gran protagonista al canadiense The Weeknd, y a la espera de que esté a la altura de esta gran oportunidad en su carrera, hoy recordaremos cinco ocasiones en que el espectáculo del entretiempo se robó los reflectores.

Paul McCartney en 2005

Aunque no contó con demasiada producción, el show del medio tiempo en donde apareció el ex Beatle se ha vuelto uno de los más recordados y valorados a lo largo de los años, pues con su particular estilo consiguió que todos los presentes entonaran clásicos como Hey Jude mientras que las gradas del Alltel Stadium formaban mosaicos gigantes.

The Who en 2010

Como se ha vuelto costumbre, siempre que el rock protagoniza el show del medio tiempo termina cumpliendo con creces, y al ser una banda icónica, The Who no podía quedarse atrás al brindar un espectáculo con su característica energía.

Prince en 2007

La voz y la guitarra de Prince se conjuntaron para que el show del medio tiempo en el Super Bowl de 2007 pasara a la historia como uno de los más memorables. Con una gran calidad en su show, y vestido de forma extravagante, el músico estadounidense marcó un punto de referencia en su carrera.

Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliot en 2015

La combinación entre Katy Perry y Lenny Kravitz consiguió que el Medio Tempo de 2015 batiera todos los récords de audiencia, pues cerca de 120 millones de espectadores en todo el mundo vieron a la cantante californiana junto a los tiburones bailarines que se robaron el show.

The Black Eyed Peas, Usher y Slash en 2011

Hace 10 años tuvo lugar uno de los shows con mayor producción, pues los efectos, luces en los trajes y bailarines que acompañaron a The Black Eyed Peas y Usher, fueron los acompañantes perfectos para el sonido de la guitarra de Slash.

Justin Timberlake es el artista con más apariciones en el medio tiempo del Super Bowl. En total contabiliza tres.

