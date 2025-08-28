La segunda edición de la Champions League bajo el formato de liga ya tiene cruces definidos para la primera fase. La edición 2025-2026 del torneo de clubes más importante del mundo tendrá interesantes partidos en la primera ronda, así lo determinó el sorteo que se llevó a cabo la mañana de este jueves 28 de agosto.

Los 36 equipos participantes fueron divididos en cuatro bombos diferentes según su coeficiente en la UEFA. Los clubes enfrentarán a dos conjuntos de cada bombo, dando así un balance a los calendarios de todos los participantes.

Está restringido que dos clubes de un mismo país se enfrenten en la primera fase, lo que vuelve más complicado el armado del calendario. La edición 2025-2026 cuenta con duelos imperdibles como el del Real Madrid ante el Manchester City, el Barcelona contra Liverpool y el Bayern Munich ante el campeón defensor PSG.

A la fase de eliminación clasificarán los ocho mejores equipos, según la tabla de posiciones . Estos avanzarán a octavos de final de manera automática, mientras que del lugar 9 al 24 disputarán un playoff a ida y vuelta por los sitios restantes. Solo ocho equipos quedarán eliminados en la fase de liga.

El torneo empieza este 16 y 17 de septiembre con los primeros duelos de la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League.

Así quedaron los partidos tras el sorteo de la Champions League 2025-2026

X / @ChampionsLeague

X / @ChampionsLeague

X / @ChampionsLeague

X / @ChampionsLeague

