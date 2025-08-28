Con el regreso de Orozco Chiquete al Estadio Akron como jugador de Cruz Azul, el exfutbolista de Chivas se unirá a la lista de jugadores del Guadalajara que pasaron de héroes a villanos para la afición, después de que fueron repudiados al reencontrarse con la afición rojiblanca.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos cómo fue el regreso de jugadores queridos por la afición de Chivas y que fueron repudiados en su visita al Estadio Akron.

Cristian Calderón

El “Chicote” se ganó rápidamente el cariño de la afición de Chivas y su punto máximo como jugador del Guadalajara se dio en el Torneo Guardianes 2020, donde, con tres anotaciones ante América, le dio el pase al equipo rojiblanco a la semifinal del certamen.

Pese a ser un futbolista muy querido por la afición, Calderón se fue por la puerta de atrás en el Torneo Apertura 2023 tras una indisciplina, por lo que llegó al América y, para el Torneo Clausura 2024, regresó al Estadio Akron, donde fue recibido con abucheos constantes, silbidos y un ambiente hostil.

Alexis Vega

El atacante mexicano, en su paso por Chivas, se estableció como uno de los jugadores más queridos por la afición; sin embargo, su salida del equipo en el Torneo Apertura 2023, tras una indisciplina, dejó una gran molestia en la afición rojiblanca.

Tras su llegada a Toluca, Vega se perdió el primer duelo ante su exequipo en el Estadio Akron. Sin embargo, la afición rojiblanca y el jugador se volvieron a ver las caras en los Cuartos de Final del Clausura 2024, donde fue recibido con abucheos y gritos de “Borracho” desde la tribuna, a lo que el jugador respondió: “No esperaba unos aplausos”, al final del juego.

César Huerta

El “Chino” tuvo un paso modesto por el Guadalajara en su primera y segunda etapa, además de recibir constantes críticas por la afición rojiblanca, por lo que la relación entre ambas partes, tras su llegada a Pumas, se incrementó de sobremanera.

Huerta regresó al Estadio Akron en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023, donde fue recibido por abucheos constantes. En el juego de vuelta en Ciudad Universitaria, el “Chino” marcó un doblete para la eliminación de Chivas, donde festejó diciendo adiós a la afición rojiblanca, además de presentar una playera con la leyenda: “Re-hecho en C.U.”, generando gran molestia para la gente de Chivas.

Con el regreso de Chiquete Orozco a Guadalajara como jugador de Cruz Azul, la afición rojiblanca en redes sociales ha comenzado a mencionar que el jugador formado en Chivas será recibido con abucheos por la afición, tal y como sucedió con los jugadores anteriormente mencionados.

